Cerchia e Cerca: quali Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno la nuova funzione AI | Leak

Di recente ha fatto capolino un’indiscrezione molto ghiotta: dopo i modelli Google e Samsung, i prossimi smartphone ad avere la nuova funzione AI di ricerca di Big G saranno i top di gamma Xiaomi 14T e 14T Pro. Tuttavia questi non dovrebbero essere i soli smartphone del brand a ricevere la funzione Cerchia e Cerca di Google: ecco la lista dei dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO che potrebbero vedere questa novità a bordo!

Xiaomi, Redmi e POCO: quali smartphone riceveranno la funzione Cerchia e Cerca, secondo un leak

Xiaomi 13T Pro – Crediti: Xiaomi

La funzione di ricerca AI di Google è limitata ad un numero ristretto di smartphone, ma da tempo si vocifera di una diffusione maggiore sui dispositivi Android. In queste ore ha iniziato a circolare una lista parecchio lunga, con tutti gli smartphone (e tablet) Xiaomi, Redmi e POCO che dovrebbero ricevere la feature Cerchia e Cerca: ovviamente al momento non c’è alcuna conferma ufficiale, quindi il tutto va preso con estrema cautela. Xiaomi 14T e 14T Pro arriverebbero con la nuova funzione già preinstallata mentre nel caso degli altri dispositivi, questa debutterà con un aggiornamento software (ma non c’è una finestra temporale).

Xiaomi

Mi 11 (venus)

Mi 11 Pro/Ultra (star)

11T/Pro (agate, vili)

Mi 11 LE/11 Lite 5G NE (lisa)

12/Pro (cupid, zeus)

12S/12S Pro/Ultra (mayfly, unicorn, thor)

12T/Pro (plato, diting)

12 Lite (taoyao)

MIX FOLD 2/3/FLIP/4 (zizhan, babylon, ruyi, goku)

Civi 1S/2/3 (zijin, ziyi, yuechu)

13/Pro/Ultra (fuxi, nuwa, ishtar)

13 Lite (ziyi)

13T/Pro (aristotle, corot)

14/Pro/Ultra (houji, shennong, aurora)

14T/Pro (degas, rothko)

Civi 4 Pro (chenfeng)

12 Pro Dimensione Edition (daumier)

Pad 5 Pro/12.4/Pad 6/6 Pro/6 Max/6S Pro (dagu, pipa, liuqin, yudi, sheng)

Redmi

K50/Gaming/Pro/Ultra (ingres, rubens, matisse, diting)

K60/E/Pro/Ultra (rembrandt, mondrian, socrates, corot)

K70/E/Pro/Ultra (manet, duchamp, vermeer, rothko)

Note 12/Pro/Pro+/Explorer (ruby)

Note 12R/Pro/12R Turbo (sunstone, marble)

Note 12 NFC 4G/12 Turbo (topaz, marble)

Note 12S/4G/NFC (sea, tapas, sapphire, sapphiren)

Note 13/Pro/Pro+/R (garnet, zircon, gold)

11 Prime/5G (rock, light)

12C (earth)

12/5G (fire, sky)

13/5G/R (breeze, air, moon)

Redmi Pad Pro/5G/SE (ruan, dizi, spark, flare)

Redmi 14R/5G (flame)

Redmi 14C/A3 Pro (lake)

Pad Pro/5G/SE (ruan, dizi, spark, flare)

Pad (yunluo)

POCO

F4 GT/Pro (ingress, matisse)

X4 GT/Pro (xaga)

X5 Pro 5G (redwood)

M5/M4 5G (rock, light)

X5 5G (moonstone)

F5/Pro/5G (marble, mondrian)

X6 5G/Neo/Pro (garnet, gold, duchamp)

F6/Pro (vermeer)

M6/Pro/Plus 5G (sky, emerald, breeze, moon)

Pad (dizi)

Questa non sarebbe l’unica novità in arrivo per i dispositivi della compagnia cinese: secondo quanto rivelato anche le funzioni AI Notes, AI Interpreter e AI Voice Recorder (basate su Gemini e realizzate da Xiaomi) dovrebbero debuttare prima sulla serie 14T e poi fare capolino anche sugli altri terminali del brand.

Che cos’è Cerchia e Cerca?

La funzione Cerchia e Cerca è una delle novità di Google basate sull’intelligenza artificiale (Gemini). Si tratta di una modalità di ricerca avanzata ed interattiva: basta disegnare un cerchio con il dito per selezionare un testo, un’immagine o un video da cercare. In questo modo la ricerca avviene con naturalezza e rapidamente. Questa novità ha debuttato sui modelli Google Pixel e poi anche su vari dispositivi Samsung; tuttavia dovrebbe arrivare su un maggior numero di smartphone Android, a partire proprio dai prossimi top di Xiaomi (14T e 14T Pro), vista la collaborazione tra la casa cinese e Big G.

