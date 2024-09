Apple Watch Series 10 debutta su Amazon: al via i pre-ordini

Gli Apple Watch arrivano quest’anno alla loro decima edizione e per l’occasione Apple ha deciso di rinnovare il design per rendere lo smartwatch ancora più grande ma allo stesso tempo sottile. Mancano ancora pochi giorni al lancio ufficiale, ma da oggi è possibile iniziare a pre-ordinare i nuovi Apple Watch Series 10 su Amazon per garantirsi l’arrivo nel giorno di uscita dei nuovi dispositivi.

Apple Watch Series 10: le migliori offerte disponibili sul web

Crediti: Apple

Apple Watch Series 10 offre un design con schermo più grande ma scocca più sottile, in modo da risultare ancora più comodo da indossare e allo stesso tempo elegante come da tradizione di Cupertino. I nuovi smartwatch vengono proposti in due diversi formati, 42 millimetri per i polsi più piccoli e 46 millimetri per chi ha un polso più robusto. La grande novità di quest’anno, però, è rappresentata dal rilevamento dell’apnea notturna, che può aiutare anche gli utenti che non sanno ancora di soffrire di questo particolare problema.

I nuovi Apple Watch Series 10 sono disponibili da oggi in pre-ordine su Amazon a partire da 459€, con spedizione Amazon Prime. La consegna dei nuovi smartwatch è prevista per il 20 settembre 2024, quando i dispositivi saranno ufficialmente disponibili sul mercato.

