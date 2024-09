TikTok è invaso di video di gente che camperizza i propri mezzi, che siano auto con qualche anno sul groppone o proprio furgoni letteralmente trasformati in camper, pronti ad accompagnarci per lunghissimi viaggi.

Ma non è l’unico scenario: quando ho ricevuto il pacco di questo Mudiro MC21, il frigorifero portatile da viaggio di cui parliamo oggi, il corriere che me l’ha consegnato (ormai amico di una vita, per la quantità di pacchi che mi ha lasciato) mi ha chiesto proprio di consigliargli se questo modello fosse adatto a lui, che passa tutta la giornata fuori casa e vorrebbe una soluzione efficiente per conservare il suo pranzo e magari, durante la giornata, bere un po’ d’acqua fresca senza necessariamente scendere dal furgone e fermarsi in qualche bar.

Recensione MUDIRO MC21: il frigorifero portatile ultra-efficiente

Design e costruzione

Beh innanzitutto vi dirò: il Mudiro MC21, dove 21 sta ad indicare la capacità in Litri del frigorifero, è acquistabile anche nella versione da 25 Litri per poco più di 10 euro in più, ma entrambi sono accomunati da un design pressochè identico, che si differenzia solo nelle dimensioni (ovviamente!).

Il frigorifero, che io ho ricevuto in prova nella variante da 21 litri, è grande 62.3 x 37.8 x 28cm ed è pesante all’incirca 10 kg, dimensioni perfettamente ottimizzate affinchè l’installazione avvenga in modo semplice e veloce all’interno di quanti più mezzi possibili. In tutta sincerà, personalmente, non sono riuscito ad installarlo sotto il sedile passeggero anteriore della mia Audi A3, ma non è certo colpa del frigorifero quanto più della mia auto, che poco si presta ad utilizzi di questo tipo.

Diversa è, invece, l’installazione nel bagagliaio: molte autovetture moderne, infatti, dispongono di una presa da 12/24V proprio nel bagagliaio, dedicata a chi desidera installare proprio un frigoriferio di questo genere all’interno della propria auto.

Una volta trovato il giusto posizionamento e collegato all’alimentazione, il Mudiro MC21 è dotato di sei tasti a sfioramento sulla parte superiore, oltre che di un piccolissimo display che mostra diverse impostazioni: innanzitutto vi dico, i tasti sono utili per impostare la temperatura desiderata, salvare, accendere o spegnere il frigorifero oppure scegliere i settaggi tra i preset disponibili, se per lo stoccaggio di frutta, gelati, o altro.

Sul display, invece, viene mostrata la temperatura in tempo reale che il frigorifero mano mano raggiungerà: le temperature di lavoro rientrano in un range ocmpreso tra i -20 e i + 20 gradi, valori di tutto rispetto per un frigorifero di questa categoria, soprattutto se considerate che una bottiglia d’acqua solitamente viene conservata intorno ai 5 gradi, mentre un qualunque cibo surgelato a circa -18 gradi.

Scheda tecnica e prestazioni

Il frigorifero portatile per auto di Mudiro è dotato di un compressore interno ad alta potenza, con assorbimento fino a circa 45W massimi, ma soprattutto capace di offrire il massimo delle prestazioni con una rumorosità di non oltre 35dB, molto utile soprattutto se lo si utilizza in un camper, dove magari si sta dormendo durante la notte.

Come anticipato poco fa, lui è alimentabile in due modi: il primo è la classica linea domestica con input da 110-240V oppure tramite la presa accendisigari dell’auto a 12/24V. L’azienda offre, inoltre, la possibilità di alimentare il frigorifero tramite batterie con pannelli solari, anche loro portatili, ma naturalmente sono accessori extra da acquistare separatamente.

Al di là dei dati puramente tecnici, però, Mudiro MC21 si comporta esattamente come il produttore lo descrive: contrariamente ogni aspettativa, ma soprattutto contrariamente a quello che di solito questo genere di prodotto offre, lui riesce realmente ad avere un’elevata efficienza in termini di raffreddamento.

Se lo avviamo, da vuoto, riesce a raggiungere gli zero gradi interni in circa 20 minuti, una temperatura propizia affinchè noi possiamo riempire il frigorifero con quanto desideriamo metterci all’interno. Se riempito, da subito, senza aver fatto un adeguato pre raffreddamento potreste incontrare delle tempistiche senz’altro più lunghe, ma diciamo che se siete in procinto di sostenere un lungo viaggio, non dovreste incontrare grossi rallentamenti o difficoltà.

Tra le altre cose, poi, c’è una funzionalità del tutto nuova per un prodotto di questa categoria: mi riferisco alla presenza di una lampada UV che consente di sterilizzare in modo più o meno buono il contenuto presente all’interno del frigorifero. Non avendo avuto modo di testare in modo approfondito questa funzionalità, non ci metterei troppo la mano sul fuoco sulla sua efficienza, ma tutto il resto del comportamento del frigorifero di Mudiro già di per sè vale il prezzo dell’acquisto.

Prezzo e considerazioni

Mudiro MC21 costa circa 170 euro sullo store ufficiale dell’azienda, ma grazie a Banggood e al coupon esclusivo che ci ha riservato possiamo portarcelo a casa per meno di 130 euro, un prezzo che potrebbe sembrare più alto rispetto la media degli altri frigoriferi portatili presenti su Amazon, ma pochi altri hanno un compressore così efficiente sia a livello di prestazioni che di rumorosità.

In più ci sono pochissime differenze nelle prestazioni tra la rete domestica e la 12V dell’auto, perciò è un prodotto che vale assolutamente il suo prezzo d’acquisto.

