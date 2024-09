GameSir G8 Galileo: il tuo smartphone diventa una console portatile (con soli 50€)

Il brand GameSir è un marchio specializzato in accessori per gli appassionati di mobile gaming e ancora una volta ha sfornato un prodotto di tutto rispetto. GameSir G8 Galileo è un controller per smartphone (con Type-C) facile da impugnare, dotato di tasti e stick comodi da utilizzare: ecco le migliori occasioni per risparmiare, in offerta lampo o con codice sconto!

Codice sconto GameSir G8 Galileo: il controller per smartphone scende al miglior prezzo su Banggood

Crediti: GameSir

L’ultimo GameSir G8 Galileo cambia stile rispetto ai pad della generazione X (come X2 e X2 Pro) e prova ad offrire un’esperienza quanto più vicina a quella di una console domestica. Il controller per smartphone presenta l’impugnatura di un classico pad, in modo da adattarsi alla perfezione alla mano dell’utente. Anche i pulsanti sono stati riprogettati per un’esperienza simile a quella offerta da un controller per console standard. La connessione avviene tramite Type-C mentre gli stick sono dotati di tecnologia con effetto Hall (in modo da evitare il drift). Il gamepad è perfetto per smartphone Android e per la serie iPhone 15 di Apple; è pienamente compatibile con qualsiasi dispositivi, basta solo che lo spessore del modulo fotografico sia inferiore ai 5 mm. E se vuoi saperne di più, ecco la nostra recensione completa!

Crediti: GameSir

Il controller per smartphone GameSir G8 Galileo torna in promozione su Banggood, in offerta con il codice sconto “BG24CO803“: basta utilizzare il coupon che trovi nel box in basso ed il prezzo scenderà a soli 50€. È presente anche la spedizione dall’Europa, per una consegna celere. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

