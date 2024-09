iPhone 16 e 16 Pro su Geekbench: ecco la potenza dei nuovi chip A18 e A18 Pro

Aggiornamento 12/09: sono emersi in rete i primi benchmark anche per iPhone 16 Pro Max e il chip A18 Pro, con delle prestazioni davvero sorprendenti. Trovate tutte le informazioni direttamente all’interno dell’articolo.

Manca ancora una settimana all’arrivo ufficiale della serie iPhone 16 sul mercato, ma in rete sono iniziati a comparire i primi benchmark che mettono alla prova il rinnovato hardware di Apple. La compagnia di Cupertino, in sede di presentazione, ha utilizzato come metro di confronto per le prestazioni del nuovo chip A18 il vecchio A16 in dotazione agli iPhone 15 e il motivo potrebbe essere stato svelato proprio dai benchmark sulla celebre piattaforma Geekbench.

Il nuovi chip A18 di Apple mostrano i muscoli su Geekbench

Crediti: Geekbench

In queste ore, infatti, un primo test di iPhone 16 con chip A18 ha fatto capolino su Geekbench, mostrando un upgrade piuttosto esiguo nei confronti del chip A17 Pro di iPhone 15 Pro e Pro Max. Con un punteggio di 3114 nel test single-core, A18 ha superato del 10% le prestazioni offerte dalla precedente generazione e del 30% quelle del chip A16, che tecnicamente dovrebbe effettivamente risultare il diretto concorrente.

Una piccola anomalia, invece, potrebbe essere stata registrata nel test multi-core che ha fatto risultare un punteggio piuttosto basso per un chip del genere (6666 punti). Bisognerà quindi attendere nuovi test per assicurarsi che questo punteggio sia effettivamente quello da considerare attendibile.

Crediti: Geekbench

Il più blasonato A18 Pro, a bordo di iPhone 16 Pro Max, ha fatto registrare dei punteggi che iniziano ad avvicinarsi molto ai chip M1 di Apple. Totalizzando 3409 punti nel test single-core e 8492 nel test multi-core, il nuovo top di gamma di Cupertino offre sulla carta delle prestazioni del 15% superiori rispetto alla passata generazione (A17 Pro).

