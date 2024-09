Realme GT 6: con l’ultimo aggiornamento, l’AI rivoluziona l’esperienza utente

L’intelligenza artificiale, più comunemente chiamata AI, continua a trasformare l’universo degli smartphone, introducendo funzionalità sempre più avanzate e personalizzate per gli utenti. Dopo aver visto i progressi fatti da colossi come Samsung con Galaxy AI e Google con Gemini, anche Realme ha deciso di lanciare il suo innovativo contributo con il nuovo Realme GT 6.

Questo smartphone, che abbiamo già recensito alla sua uscita qualche settimana fa, ha da poco ricevuto un aggiornamento software che abilita le funzionalità AI previste dal colosso cinese che promettono di migliorare significativamente il modo in cui usiamo i nostri dispositivi quotidiani. Vediamole insieme nel dettaglio.

Realme GT 6: le nuove funzionalità AI

AI Ultra Clarity: Immagini Nitide e Dettagliate come Mai Prima d’Ora

La prima novità introdotta sul Realme GT 6 è la funzione AI Ultra Clarity, progettata per portare la qualità delle foto a un livello superiore. Utilizzando modelli avanzati di intelligenza artificiale, questa funzionalità permette di migliorare automaticamente la nitidezza e la risoluzione delle immagini, indipendentemente dalle condizioni di scatto.

Grazie alla combinazione di algoritmi AI di ultima generazione e un sensore ultra-teleobiettivo, gli utenti possono godere di fotografie più chiare e dettagliate, capaci di catturare anche i minimi particolari. Perfetta per fotografi amatoriali e professionisti che desiderano il massimo dalla loro fotocamera.

AI Eraser 2.0: Rimozione Intelligente degli Oggetti Indesiderati

La seconda novità si chiama AI Eraser 2.0, una funzione che sfrutta l’intelligenza artificiale per aiutarti a rimuovere oggetti indesiderati dalle tue foto con pochi tocchi. Che si tratti di un passante in una foto di un paesaggio o di un dettaglio che disturba un ritratto, AI Eraser 2.0 ti offre due opzioni di utilizzo: selezione manuale o automatica.

Inoltre, questa funzione ricostruisce automaticamente lo sfondo per garantire un risultato naturale e pulito. Il tutto senza dover usare software di fotoritocco esterni, spesso a pagamento (tipo Lightroom, ad esempio, che richiede l’abbonamento mensile) rendendo il processo semplice e intuitivo direttamente dallo smartphone.

AI Smart Summary: Sintesi Intelligente per Riunioni e Appunti

Infine, il Realme GT 6 introduce AI Smart Summary, una funzionalità indispensabile per chi partecipa a riunioni o eventi e ha bisogno di prendere appunti in modo rapido ed efficace. AI Smart Summary utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per analizzare e sintetizzare i contenuti registrati, eliminando automaticamente le informazioni non rilevanti e creando un riassunto conciso e preciso.

Questo risparmierà tempo prezioso, facilitando la gestione delle note. Attualmente, la funzione supporta diverse lingue tra cui italiano, inglese, spagnolo, cinese e hindi, garantendo un’esperienza inclusiva per un pubblico globale.

Realme GT 6: Disponibilità e Prezzo

Il Realme GT 6 è già disponibile all’acquisto su Amazon e altri store online: rispetto al prezzo iniziale di 699 euro, adesso lo si può trovare al di sotto dei 550 euro con tutte le funzionalità AI già disponibili.

