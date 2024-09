Intelligenza artificiale in WhatsApp: Meta AI parlerà con la voce dei VIP?

Aggiornamento 12/09: mentre gli sviluppatori continuano ad implementare nuove funzioni con intelligenza artificiale all’interno di WhatsApp, sembra che sarà possibile interagire con l’AI utilizzando la voce delle celebrità. Trovate tutti gli aggiornamenti all’interno dell’articolo.

Non è un segreto il fatto che Meta stia lavorando per l’introduzione dell’intelligenza artificiale in tutte le sue applicazioni e social network, tra cui anche WhatsApp. La compagnia guidata da Mark Zuckerberg, infatti, ha annunciato l’intenzione si introdurre dei chatbot con diverse personalità con cui gli utenti possano chattare liberamente, ed oggi possiamo vederne le prime tracce all’interno della versione beta della celebre app di messaggistica istantanea.

Un collegamento rapido per chattare con l’intelligenza artificiale in arrivo in WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Nella versione 2.23.24.26 di WhatsApp per Android, per alcuni utenti è stata introdotta la possibilità di conversare con i chatbot alimentati dall’intelligenza artificiale tramite un nuovo pulsante posizionato nelle prossimità di quello utilizzato per creare una nuova chat. Questa scorciatoia permetterà quindi di accedere con un solo tap alle chat con l’AI direttamente dalla lista delle conversazioni.

Sembra difficile che questa nuova funzionalità possa essere disponibile per tutti già entro la fine di quest’anno, nonostante in alcune zone del mondo siano già disponibili gli sticker con AI. Possibile quindi che WhatsApp decida di portare ufficialmente la nuova scorciatoia per i chatbot nell’applicazione direttamente durante le prime settimane del 2024.

Aggiornamento 23/03: prime immagini del chatbot Meta AI

Crediti: WaBetaInfo

Grazie alla beta 2.24.7.14 di WhatsApp per Android, possiamo finalmente vedere in azione il chatbot di Meta AI all’interno della celebre app di messaggistica istantanea. La particolarità di questa intelligenza artificiale sarà quella di poter rispondere alle domande poste direttamente nella barra di ricerca: inserendo infatti la query, il chatbot comparirà come primo risultato per fornire informazioni, con la schermata che verrà popolata di suggerimenti e possibili richieste per il servizio con intelligenza artificiale. Purtroppo non sappiamo ancora quando questa funzionalità diventerà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi ancora qualche settimana di sviluppo e testing in beta.

Aggiornamento 13/04: Meta AI arriva in Beta su WhatsApp in alcuni paesi

Crediti: WaBetaInfo

Dopo una fase di test iniziale limitato ai soli Stati Uniti, Meta sembra aver aperto le porte al test del chatbot Meta AI all’interno di WhatsApp anche ad altri paesi che utilizzano la lingua inglese. Grazie alle ultime versione beta arrivate su Android ed iOS, un gruppo più grande di utenti può finalmente interagire con l’AI sviluppata dal team di Mark Zuckerberg. In particolar modo, gli utenti in India sembra adesso aver accesso tramite la versione beta di WhatsApp a Meta AI direttamente all’interno della lista delle conversazioni, con la possibilità di richiamare il chatbot anche da uno scorciatoia in cima all’interfaccia e tramite la ricerca.

Aggiornamento 23/05: in arrivo la creazione dell’avatar con AI

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione beta 2.24.11.17 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto nella celebre app di messaggistica istantanea la possibilità di creare nuove immagini del profilo utilizzando l’intelligenza artificiale generativa. Dopo gli sticker, quindi, tramite WhatsApp e la sua AI sarà possibile realizzare dei nuovi avatar partendo da una semplice descrizione testuale.

Aggiornamento 29/05: in arrivo la generazione rapida delle immagini

Crediti: WaBetaInfo

Meta ha pubblicato oggi la versione beta 2.24.12.4 di WhatsApp per Android, che introduce una nuova funzione con intelligenza artificiale che permetterà di generare rapidamente nuove immagini da inviare nelle conversazioni con gli amici. Tramite la nuova opzione “Imagine” nella selezione degli allegati, gli utenti potranno sfruttare l’AI per creare una nuove immagini da un’indicazione testuale da inviare in pochi secondi al proprio interlocutore.

Al momento la funzione è disponibile per un ridotto gruppo di tester, solo nei paesi in cui è disponibile ufficialmente Meta AI. Non ci resta che attendere, quindi, che l’intelligenza artificiale di WhatsApp arrivi anche nel nostro paese e che questa funzione venga resa disponibile nella versione stabile dell’app.

Aggiornamento 02/07: generazione delle immagini anche con foto scattate dallo smartphone

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.14.13 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto una nuova funzione chiamata “Image yourself as anything“, ovvero “immaginati come qualsiasi cosa“. Questa nuova funzione con intelligenza artificiale permette di scattarsi un selfie direttamente dall’app di messaggistica istantanea per poi modificarla completamente tramite l’utilizzo dell’AI generativa.

Le generazione dell’immagine avviene tramite una indicazione testuale, con cui l’utente dovrà specificare come voler “reimmaginare” la fotografia appena scattata. La funzione potrà essere richiamata anche taggando “@MetaAI” all’interno di una conversazione ed aggiungendo il comando “imagine me“.

Aggiornamento 13/08: Meta AI comprenderà anche i messaggi vocali e risponderà a voce

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.16.10 di WhatsApp per Android, Meta ha introdotto una nuova funzione per la sua intelligenza artificiale che adesso, tramite il chatbot, è in grado di comprendere ed elaborare anche i messaggi vocali inviati dagli utenti. Questo significa che si potrà comunicare con Meta AI proprio come si fa con gli amici, inviando delle note vocali per ottenere una risposta in forma testuale.

Nella beta 2.24.17.3, invece, è comparsa anche l’opzione per consentire a Meta AI di rispondere vocalmente, impostando la lunghezza della risposta. Gli utenti potranno scegliere tra completa e breve, oppure disattivare del tutto la funzionalità per ottenere soltanto risposte testuali.

Crediti: WaBetaInfo

Con la beta 2.24.17.16 di WhatsApp per Android, invece, Meta ha aggiunto anche la possibilità di scegliere con quale voce il chatbot risponderà ai nostri messaggi vocali. Attualmente sono disponibili 10 diverse tonalità per l’intelligenza artificiale, che però al momento non hanno un nome e vengono unicamente indicate con il loro numero di riferimento.

Crediti: WaBetaInfo

Al momento non sappiamo ancora quando questa nuova funzionalità sarà disponibile per tutti, ma soprattutto non è ancora nota una data di pubblicazione di Meta AI per l’Italia e più in generale per l’Europa. Per usufruire di queste funzionalità, quindi, bisognerà attendere prima che l’intelligenza artificiale di Mark Zuckerberg arrivi nel nostro paese.

Aggiornamento 12/09: Meta AI potrebbe parlare con la voce dei VIP

Crediti: WaBetaInfo

Con il lancio della versione 2.24.19.32 Beta di WhatsApp per Android, ha fatto capolino all’interno della celebre app di messagistica istantanea una nuova funzionalità di Meta AI che permetterebbe all’intelligenza artificiale di utilizzare la voce delle celebrità per interagire con gli utenti. Nella schermata di selezione della voce, infatti, è apparsa l’opzione “Public Figure 1” con un determinato tono di voce, andando ad indicare la possibilità di conversare con l’AI come se stessimo parlando con un VIP.

Soluzioni del genere non sono di certo nuove: nel corso degli anni abbiamo potuto osservare come i servizi più disparati abbiano collaborato con le persone famose per ottenere indicazioni stradali o suggerimenti direttamente con la loro voce. Al momento, però, non si hanno ancora dettagli sul possibile rilascio pubblico di questa nuova funzionalità.

