Nova Launcher è morto? Parla l’unico sviluppatore rimasto

Se volete definirvi smanettoni su smartphone Android non potete non conoscere Nova Launcher, quello che possiamo chiamare senza tanti dubbi il launcher alternativo più famoso di sempre. La sua invenzione risale fra 2011 e 2012, quando venne proposta al pubblico la sua prima versione, in un arco temporale di oltre 10 anni in cui l’app è divenuta alleata fondamentale di chi vuole personalizzare in profondità il proprio telefono. Se l’avete apprezzata, allora abbiamo brutte notizie per voi, perché a quanto pare l’azienda rischia di chiudere.

Il futuro del celebre launcher alternativo Nova Launcher è ufficialmente a rischio

Tl;dr sadly the parent company have chosen to lay everyone off except the original Creator pic.twitter.com/8sNXXWEcwR — Solana Jax (@SolanaJax) August 9, 2024

L’annuncio è arrivato su Discord: Branch, la compagnia che possiede Nova Launcher da circa 2 anni, ha licenziato oltre 100 dipendenti chiave nel team del launcher di terze parti. Il risultato è che il team che si occupa di svilupparlo e mantenerlo è passato da 12 a 1 solo dipendente, cioè il fondatore originale Kevin Barry, che adesso sta chiudendo la fase di sviluppo di Nova Launcher 8.1.

Per quanto il fallimento della compagnia non sembri ancora imminente, il fatto che sia rimasto solamente Kevin non è sicuramente un buon segno per il suo stato di salute, minando la fiducia di consumatori che rischierebbero di acquistare un’app il cui supporto futuro è tutt’altro che certo. Nonostante ci sia un certo dispiacere nell’apprendere quanto accaduto, appare evidente che il contesto storico in cui nacque Nova Launcher sia profondamente cambiato rispetto a quello odierno, ed è un discorso che vale per tutti i launcher alternativi così come per le custom ROM e gli strumenti software di modifica dei telefoni in generale.

Oggi più che mai, il mercato non è guidato dagli smanettoni ma da chi preferisce spendere tanto per avere un prodotto pronto all’uso, senza prendersi la briga di modifiche del genere, specialmente se a pagamento come nel caso di Nova Launcher. Fortunatamente per l’industria, comprare un telefono talmente mal ottimizzato da dover ricorrere a un launcher di terze parti non è più un rischio concreto come lo era in passato, dove le UI proprietarie delle varie Samsung e Xiaomi rischiavano di intaccare la fluidità d’uso quotidiano.

Comunicato ufficiale | Aggiornamento 12/08

“Sono Kevin Barry, il creatore originale e sviluppatore principale di Nova Launcher. Questa settimana Branch si è separata da alcuni dipendenti, tra cui persone coinvolte in Nova. Riconosciamo che questa decisione è un duro colpo per le persone che hanno svolto un ottimo lavoro in Nova e Branch e che svolgeranno un ottimo lavoro in futuro. Li ringraziamo per tutto il loro duro lavoro e auguriamo loro il meglio. Personalmente ho imparato molto da molti dei miei colleghi e apprezzo il tempo trascorso con loro.

C’è stata confusione e disinformazione sul team Nova e su cosa questo significhi per Nova. Vorrei chiarire alcune cose. Il team Nova originale, per molti anni, era composto solo da me. Alla fine ho aggiunto Cliff per gestire l’assistenza clienti e quando Branch ha acquisito Nova, Cliff ha continuato con questo ruolo. Avevo anche assunto Rob per alcuni lavori di sviluppo prima dell’acquisizione di Branch e qualche tempo dopo la chiusura dell’acquisizione siamo stati in grado di portarlo a bordo come appaltatore presso Branch. Noi tre eravamo il team Nova principale

Tuttavia, sono sempre stato il principale collaboratore di Nova Launcher e questo non è cambiato. Continuerò a controllare la direzione e lo sviluppo di Nova Launcher.”

