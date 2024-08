vivo X200 Pro: la fotocamera sarà “Ultra” come quella di X100 Ultra

Ogni volta che sta per uscire un nuovo top di gamma come vivo X200 Pro ci si interroga su quale sarà la sua scheda tecnica, soprattutto su come sarà fatta la sua fotocamera. Oggi come non mai, gli smartphone di fascia alta sono a tutti gli effetti delle fotocamere tascabili, con tutti i vantaggi che ne conseguono, pertanto è fisiologico che il principale interrogativo riguardi il loro comparto fotografico.

vivo X200 Pro: sorgono nuove informazioni su quella che sarà la sua fotocamera

Innanzitutto, il sensore principale: stando alle caratteristiche pubblicate dal leaker Digital Chat Station, vivo X200 Pro verrebbe dotato di un nuovo sensore Sony LYTIA con risoluzione da 50 MP f/1.57; sarà interessante capire questo cambiamento, perché rispetto al Sony IMX989 da 1″ di vivo X100 Pro sarebbe un sensore da 1/1,28″, quindi con dimensioni più piccole. In aiuto interverrebbe il processo produttivo, con un sensore realizzato sul nodo a 22 nm anziché quello da 40 nm dell’IMX989.

La novità più impattante riguarderebbe il teleobiettivo, che anziché standard sarebbe periscopiale e non più da 50 MP bensì un 200 MP f/2.67 da 1/1,4″; quasi sicuramente si passerà da un OmniVision a un sensore Samsung, probabilmente lo stesso ISOCELL HP9 visto su vivo X100 Ultra avendo gli stessi dettagli.

Non viene menzionata, ma sicuramente ci sarà una fotocamera ultra-grandangolare da 50 MP e una lista di specifiche tecniche che si prospettano di altissimo livello.

