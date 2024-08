Google Pixel 9 Pro Fold ufficiale: è nuovo dentro e fuori, ma non potete averlo

Giornata ricca di nuovi smartphone per Big G, che dopo aver triplicato la sua offerta di modelli “tradizionali” rilancia con Google Pixel 9 Pro Fold. Cambia la denominazione, aderendo alla gamma principale anziché esserne distaccato, ma la sostanza rimane immutata, cioè uno smartphone pieghevole a libro che segue e migliora quanto visto con il precedente Pixel Fold.

Google presenta il nuovo smartphone pieghevole Pixel 9 Pro Fold: tutte le novità

Confrontandolo col predecessore, Google Pixel 9 Pro Fold ha dalla sua una nuova struttura dal differente form factor, abbandonando forme più compatte in favore di una livrea in linea col resto del mercato. Esternamente si passa dal 5,8″ del primo pieghevole a un Actua 6,29″ Full HD+ (2.424 x 1.080 pixel), internamente da un 7,6″ a un Super Actua 8,02″ (2.208 x 1.840 pixel); sono schermi OLED con refresh rate 120 Hz con luminosità massima fino a 1.600/1.800 nits, e non manca il sensore ID laterale.

La piattaforma hardware è la stessa dei Pixel 9 standard, cioè il nuovo Google Tensor G4 realizzato dagli impianti Samsung sul nodo a 4 nm. Al suo interno cela una nuova CPU octa-core (1 x 3,1 GHz Cortex-X4 + 3 x 2,6 GHz Cortex-A720 + 4 x 1,95 GHz Cortex-A520), GPU Mali-G715 a 940 MHz, co-processore di sicurezza Titan M2, 16 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di ROM UFS 4.0.

Ad alimentare il tutto c’è una batteria da 5.000 mAh, in dimensioni che da chiuso ammontano a 155,2 x 77,1 x 10,54 mm (5,27 mm da aperto). Pur non essendo il suo pezzo forte, Pixel 9 Pro Fold ha dalla sua una tripla fotocamera da 48+10.5+10.8 MP comprensiva di ultra-grandangolare e teleobiettivo, assieme a due selfie camera ad 10 MP. Il software si basa su Android 14 con 7 anni di aggiornamenti, mentre la connettività è di tipo dual SIM 5G con eSIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, NFC, UWB e USB-C 3.2.

Google Pixel 9 Pro Fold è disponibile in Europa al prezzo di 1.899€, uno smartphone pieghevole che per il momento non viene ufficialmente venduto in Italia ma soltanto in paesi come Germania, Francia e Regno Unito.

