Google Pixel Buds Pro 2 ufficiali: l’AI al servizo delle cuffie con il nuovo Tensor A1

In occasione dell’evento Made by Google 2024 che ha visto la presentazione ufficiale della nuova serie di smartphone Pixel 9, il colosso di Mountain View ha svelato ufficialmente anche le nuove Pixel Buds Pro 2, le cuffie top di gamma che si sono fatte particolarmente apprezzare nella scorsa generazione grazie ad un audio particolarmente preciso e pulito, oltre che alle funzionalità pensate per integrarsi al meglio nell’ecosistema di Google.

Google Pixel Buds Pro 2: tutto quello che c’è da sapere

Crediti: Google

Le nuove Pixel Buds Pro 2 sono progettate per essere le cuffie più stabili e comode che Google abbia mai realizzato, utilizzando 45 milioni di scansione delle orecchie per ottenere la forma ottimale per il massimo comfort e versatilità. Ogni auricolare è dotato di un driver dinamico da 11mm progettato su misura per queste cuffie, in modo da offire un suono sempre nitido e cristallino. Questo nuovo modello, proprio come quello della passata generazione, offre la cancellazione attiva del rumore (ANC) con Silent Seal 2.0, che si ricalibra rispetto all’ambiente circostante fino a 3 milioni di volte al secondo per cancellare fino al doppio del rumore, comprese frequenze ancora più alte.

Le cuffie, inoltre, sono dotate di chip Tensor A1, concepito esprerssamente per l’elaborazione audio avanzata con Google AI. Questo chip, infatti, permette al suono di adattarsi all’orecchio dell’utente e all’ambiente circostante, garantendo la cattura precisa dei rumori da cancellare con l’ANC, consentendo allo stesso tempo di ottenere delle chiamate sempre nitide. Pixel Buds Pro 2 sono difatti dotate di tre microfoni per auricolare, con sensore di prossimità in-ear per mettere in pausa automaticamente la riproduzione quando non si indossano gli auricolari e accelerometro e giroscopio per il riconoscimento dei movimenti.

Crediti: Google

Con la funzione di Rilevamento di Conversazioni, le Pixel Buds Pro 2 sfruttano l’intelligenza artificiale per riconoscere quando l’utente inizia a parlare. In quel momento, la musica si interrompe automaticamente e gli auricolari attivano la modalità Trasparenza. Quando la conversazione finisce, la riproduzione musicale riparte da sola e la cancellazione attiva del rumore viene riattivata, tutto senza richiedere alcuna interazione da parte di chi sta indossando le cuffie.

Pixel Buds Pro 2 sono dotate di connessione Bluetooth 5.4 per offrire la migliore compatibilità possibile con dispositivi Android, iOS, tablet e laptop, mentre la batteria degli auricolari, combinata a quella della custodia di ricarica, garantisce un’autonomia fino a 48 ore quando la cancellazione del rumore è disattiva. Con l’ANC attivo, invece, l’autonomia scende davvero molto poco, garantendo fino a 30 ore di riproduzione senza alcuna interruzione.

Google Pixel Buds Pro 2: prezzo e disponibilità

Le nuove cuffie Google Pixel Buds 2 saranno disponibili in Italia a partire dal prossimo 26 settembre al prezzo di 249€, nelle colorazioni grigio creta, grigio verde, verde matcha e rosa peonia.

