Android 15 non è ancora pronto, ma Google prepara già l’aggiornamento QPR1: presto in Beta

Se c’è una cosa che in questa rovente estate accomuna sia Google che Apple è il rilasciare in Beta aggiornamenti per le nuove versioni dei sistemi operativi mobile che non sono nemmeno stati ancora pubblicati in versione finale. Come Apple ha deciso di lanciare già le prime beta di iOS 18.1 (per consentire il test di Apple Intelligence), anche Google si prepara a lanciare la prima beta di Android 15 QPR1. Con l’ultimo aggiornamento per la Beta 4, infatti, sembra proprio che lo sviluppo stia per spostarsi sul primo grande aggiornamento del nuovo sistema operativo per smartphone e tablet.

Volete restare su Android 15 stabile? Lasciate l’Android Beta Program!

Crediti: 9to5Google

Android 15 Beta 4.2 sarà effettivamente l’ultimo aggiornameto di prova prima del lancio ufficiale del nuovo sistema operativo: ad annunciarlo è proprio Google che ha colto l’occasione per invitare gli utenti ad abbandonare l’Android Beta Program nel caso in cui volessero ricevere soltanto la versione finale di Android 15 senza le prossime versioni beta. Gli sviluppatori, infatti, stanno preparando il test di Android 15 QPR1, il primo grande aggiornamento della nuova versione, che sarà disponibile per tutti nel mese di dicembre.

Android 15 QPR1 Beta 1, quindi, arriverà ufficialmente nelle prossime settimane e gli utenti che manterranno l’iscrizione all’Android Beta Program riceveranno automaticamente l’aggiornamento OTA. Se volete restare su Android 15 stabile (una volta che sarà stato rilasciato), il consiglio è quello quindi di uscire dal programma e godervi la nuova versione di Android. In alternativa, la prossima occasione di lasciare il Beta Program senza dover effettuare un wipe dei dati si presenterà soltanto al termine del ciclo beta di QPR1 a dicembre.

