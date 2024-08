Problemi col bagaglio Ryanair? Risparmia con lo zaino sottovuoto, oltre il 70% di sconto

Anche se il mese di agosto è giunto al termine questo non significa che il periodo per i viaggi è terminato. Sono tantissimi gli utenti che vanno in vacanza proprio nel mese di settembre, inoltre non mancano occasioni per visitare luoghi straordinari anche durante i mesi autunnali ed invernali. Insomma, se stai aspettando con impazienza il tuo prossimo viaggio allora devi dare un’occhiata a questo accessorio imperdibile: lo zaino sottovuoto ha le dimensioni di un bagaglio a mano ma dentro c’è tantissimo spazio. Il prezzo? Meno di 70€ su AliExpress, con tanto di spedizione gratis!

Lo zaino sottovuoto che sfida Rayanair? Acquistalo a meno di 70€ su AliExpress

Crediti: AliExpress

Chi è abituato a viaggiare (in aereo ma non solo) lo sa bene: quello dei bagagli è un problema che si presenta ad ogni occasione, specialmente per gli utenti che puntano ad avere sempre e solo quello a mano (per ovvi motivi). Solitamente le valigie in grado di fungere da bagaglio a mano hanno dimensioni compatte ma una capienza poco appagante: questo si traduce in tante rinunce ed un quantitativo di vestiti limitato. Lo zaino sottovuoto è una soluzione facile da utilizzare e molto più pratica di qualsiasi bagaglio tradizionale ed è in grado di offrire una capienza di ben 60 litri, ma mantenendo le dimensioni di uno zaino da 25 litri.

Crediti: AliExpress

L’interno della borsa presenta un rivestimento da chiudere ermeticamente tramite cerniera; una volta inseriti i vestiti basta utilizzare la pompa elettrica (è presente in confezione) per eliminare l’aria e mettere sottovuoto il contenuto dello zaino. Il risparmio in termini di spazio e dimensioni è super: in questo modo potrai inserire nel tuo bagaglio a mano molti più vestiti rispetto ad una valigia classica delle stesse dimensioni. Lo zaino sottovuoto misura 49 x 32 x 20 cm (normale) e 49 x 32 x 15 cm quando il contenuto viene “compresso”.

Crediti: AliExpress

Lo zaino più conosciuto è sicuramente AirBack ma sappiamo bene che il prezzo non è dei più abbordabili: ben 299€, una cifra che non tutti possono permettersi. Lo zaino sottovuoto su AliExpress presenta il medesimo funzionamento e costa più del 70% in meno: solo 68€, con tanto di spedizione gratis. Nella pagina del prodotto assicurati che sia selezionata la versione con la pompa d’aria inclusa: si tratta del dispositivo che permette di eliminare l’aria, caratterizzato da dimensioni compatte ed una batteria ricaricabile. Inoltre presenta anche una pratica luce da campeggio integrata e grazie ai vari ugelli in dotazione può essere sfruttato anche per materassini, braccioli ed altri prodotti gonfiabili. Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

