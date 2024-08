Alexa Plus, c’è la data: cosa farà e quanto costerà l’assistente AI di Amazon

Aggiornamento 28/08: dopo prezzi e date, i rumor sulla versione con intelligenza artificiale dell’assistente Alexa Plus si concentrano sulle sue funzioni, a fine articolo trovate tutti i dettagli.

Amazon starebbe finalmente pensando ad una versione migliorata dell’assistente vocale Alexa Plus, che però potrebbe arrivare sotto forma di abbonamento a pagamento. Le indiscrezioni suggerisco ovviamente l’integrazione dell’intelligenza artificiale per migliorare le prestazioni, ma a quanto pare internamente lo sviluppo non starebbe soddisfacendo il colosso americano.

Alexa Plus sarà la nuova versione a pagamento dell’assistente vocale con intelligenza artificiale

Il nuovo assistente vocale potrebbe prendere il nome di Alexa Plus ed offrirebbe un’esperienza più colloquiale e personalizzata grazie all’integrazione dell’intelligenza artificiale. Secondo le informazioni riportate da Business Insider, Amazon avrebbe messo in programma di lanciare questa nuova versione a pagamento nell’estate 2024, con il progetto che avrebbe preso il nome di “Remarkable Alexa“.

Internamente, però, gli sviluppatori non sarebbero soddisfatti della nuova versione e del modello di business: secondo l’azienda infatti non sarebbero stati raggiunti gli standard qualitativi per il lancio di un nuovo prodotto Amazon. L’idea di avere un ennesimo abbonamento da far sottoscrivere agli utenti, inoltre, ha fatto nascere dubbi l’intero progetto.

Al momento, quindi, non si sappiamo se Alexa Plus arriverà effettivamente sul mercato entro la data di scadenza imposta da Amazon, ma sarà interessante capire se gli sviluppatori riusciranno a migliorare il servizio tanto da raggiunte i tanto agognati standard qualitativi.

Alexa Plus sarà a pagamento | Aggiornamento 23/05

Stando alle ultime informazioni condivise dall’emittente televisiva CNBC, Amazon starebbe lavorando ad una nuova versione di Alexa con intelligenza artificiale, per consentire all’assistente vocale di competere con Google, OpenAI e probabilmente anche Apple. Tuttavia, come suggerito anche in passato, questa nuova Alexa con AI potrebbe non essere offerta in modo gratuito agli utenti, ma richiedere il pagamento di un abbonamento aggiuntivo ad Amazon Prime.

Al momento non si conoscono le possibili cifre o l’eventuale data di lancio di questo nuovo servizio, ma non mancheremo di aggiornarvi non appena ci saranno maggiori informazioni a riguardo.

Ecco quanto potrebbe costare | Aggiornamento 24/06

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, Amazon sarebbe in procinto di lanciare una nuova versione dell’assistente vocale Alexa, questa volta alimentato però dall’intelligenza artificiale generativa. Gli utenti potranno chiedere suggerimenti per lo shopping, e informazioni dettagliate, ma tutto questo potrebbe richiedere un abbonamento aggiuntivo a quello Amazon Prime.

Il costo potrebbe aggirarsi tra 5/10$ al mese, che si andrebbero a sommare a quelli del precedente abbonamento ad Amazon Prime (che al momento però non è ancora chiaro se sarà tra i requisiti minimi per l’utilizzo della nuova versione di Alexa).

Spunta una data | Aggiornamento 27/08

Del nuovo assistente vocale di Amazon ne torna nuovamente a parlare il Wall Street Journal, dandoci aggiornamenti sulla data di lancio. Le voci di corridoio precedenti affermavano che Alexa Plus sarebbe stato reso disponibile entro fine luglio, tempistiche che non si è però concretizzata. Adesso il portale statunitense riporta documenti interni in cui viene indicata metà ottobre 2024 come periodo utile per il lancio della nuova versione dell’assistente a pagamento.

L’ipotesi di far pagare un prezzo a parte oltre all’abbonamento Prime si legherebbe alle difficoltà riscontrate dalla divisione dedicata allo sviluppo di Alexa, che da tempo a questa parte sarebbe in rosso. Fra 2017 e 2021 sono state registrate perdite per oltre 25 miliardi di dollari, e questa mossa sarebbe necessaria per risollevarne le sorti.

Cosa farà Alexa Plus | Aggiornamento 28/08

Le indiscrezioni si spostano sulle funzionalità che Alexa Plus aggiungerà a quelle già note a chi ha utilizzato la versione finora conosciuta dell’assistente vocale di Amazon. Grazie all’infusione dell’intelligenza artificiale, saprà conversare in maniera più naturale e riconoscere le singole voci per adattarsi in base all’utente che sta parlando.

Una delle nuove funzioni sarebbe Smart Briefing e fornirebbe riassunti delle notizie del giorno, selezionate in base alle proprie personalizzazioni, oltre che fare domande. Ci sarebbe poi Shopping Scout, dedicata ad aiutare gli utenti nel fare compere online, potendo rispondere a domande come “Che cuffie ci sono in offerta?” per rimanere aggiornati sulle promozioni in corso.

L’assistente potrebbe anche porre domande sui propri gusti alimentari e intolleranze per trovare ricette, e nei documenti trapelati viene anche menzionato un chatbot per bambini, probabilmente pensato per avere un tono più adatto alla tenera età e filtrando notizie, articoli e informazioni pensate per gli adulti.

