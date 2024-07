Con Smartmi la tavoletta è sempre calda e si controlla con il telecomando: a meno di metà prezzo!

D’inverno la tavoletta del WC è solita raggiungere temperature glaciali, soprattutto quando siamo in procinto di sederci, ma grazie a Smartmi questo è un problema del passato. Il brand partner di Xiaomi, infatti, ha pensato ad una nuova tavoletta intelligence che si riscalda, si alza da sola, ma soprattutto si controlla con un apposito telecomando. La Smart Heated Bidet Toilet Seat 2 può essere vostra alla metà del prezzo, con uno sconto che arriva addirittura al 67%!

La tavoletta Smartmi Smart Heated Bidet Toilet Seat 2 è dotato di un meccanismo di riscaldamento interno aumenta la temperatura della seduta senza esporre a rischi per la pelle. Il dispositivo è certificato IPX4 e può essere regolare a quattro diverse temperature, a seconda dell’esigenza del momento ma soprattutto in base alla temperatura esterna.

Questa tavoletta, inoltre, include anche un pratico getto d’acqua che funge da bidet, per pulire la pelle direttamente seduti sul WC in modo automatico. Il dispositivo può essere regolato mediante l’utilizzo del telecomando che permette di riscaldare, alzare la tavoletta ed azionare il getto d’acqua direttamente da remoto.

Smartmi Smart Heated Bidet Toilet Seat 2 è disponibile oggi in offerta lampo su TomTop al prezzo di 176.69€, con uno sconto del 67%. La spedizione avviene direttamente dai magazzini europei del celebre store ed è totalmente gratuita.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un’occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a TomTop e Cafago!