UGREEN presenta due nuove power bank Nexode, per la massima comodità di ricarica

Arrivano due interessanti novità che vanno ad arricchire la line di prodotti Nexode: in entrambi i casi si tratta di power bank, ognuno caratterizzato da tantissima batteria e potenza da vendere. L’ultracompatto UGREEN Nexode Power Bank 20000 mAh 130W e il più accessibile Nexode Power Bank 12000 mAh 100W sono disponibili all’acquisto in Italia, subito in offerta lancio ad un prezzo imperdibile!

UGREEN Nexode Power Bank 20000 mAh 130W e 12000 mAh 100W disponibili in Italia, in offerta lancio su Amazon e nello store ufficiale

Crediti: UGREEN

Il modello UGREEN Nexode Power Bank 20000 mAh 130W è un ottimo accessorio da viaggio per chi ha bisogno di caricare completamente un iPhone 15 fino a quattro volte. È dotato di 2 porte USB-C e 1 porta USB-A molto comode per chi necessita di caricare contemporaneamente più dispositivi, in questo caso fino a tre (come laptop, cellulare e auricolari). La porta C1 fornisce una potenza massima in uscita di 100W per i laptop, mentre le porte C2 e A forniscono potenza massima in uscita rispettivamente di 30W e 22,5W per i dispositivi più piccoli. Mantenendo oltre l’80% della capacità della batteria dopo 1000 cicli di carica-scarica, questa power bank è progettato per durare nel tempo. Grazie alla ricarica rapida in sole 2 ore con un ingresso da 65W, si tratta di una soluzione versatile, da avere sempre con sé e che supporta migliaia di tipi di dispositivi e protocolli di ricarica. Insomma è l’ideale per i viaggi lunghi ed è essenziale per le avventure all’aria aperta, che si tratti di campeggi o di escursioni. È inoltre perfetto per chi ama scattare foto e riprendere video all’aperto, poiché offre una fonte di alimentazione continua per le action camera.

La compagnia asiatica ha lanciato anche UGREEN Nexode Power Bank 12000 mAh 100W, la scelta ideale chi cerca un prodotto accessibile ma in grado di dare grandi soddisfazioni. Dotato di una potenza di ricarica rapida a porta singola da 100W, può ricaricare la batteria di un Samsung Galaxy S24 Ultra fino al 56% in soli 30 minuti. La porta USB-C da 65W gli consente di ricaricarsi completamente in appena 1,5 ore. La sicurezza è garantita da un sistema di protezione a 13 strati contro sovracorrente, sovratensione e non solo. Il design compatto e leggero lo rende facile da trasportare e utilizzare in movimento. Se stai cercando una power bank da tenere sempre con te, magari per ricaricare telefoni e altri dispositivi durante il tragitto da casa al lavoro, allora è il modello che fa al caso tuo.

Entrambi i dispositivi vantano una ricarica rapida da 100W, una ricarica in entrata da 65W e presentano un design ultraportatile ed elegante. La tecnologia di protezione a 13 strati include un sistema Thermal Guard che previene il surriscaldamento fornendo ulteriore sicurezza durante l’utilizzo. Inoltre, è possibile caricare in modo sicuro i piccoli dispositivi come gli auricolari Bluetooth e gli smartwatch (senza alcun rischio).

UGREEN Nexode Power Bank 20000 mAh 130W e 12000 mAh 100W sono acquistabili su Amazon e nello store ufficiale, subito in offerta lancio. La versione da 130W è in promozione a 99,9€ con uno sconto del 30% mentre il modello da 100W costa meno di 49,9€ (grazie al coupon -20%)! Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

Contenuto realizzato in collaborazione con UGREEN.

