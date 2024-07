Recensione JIMMY BX7 Dual: doppia spazzola con battitura contro polvere e acari

Sarò sincero: sto provando decine e decine di aspirapolvere e lavapavimenti negli ultimi anni, ma mai avrei pensato di ricevere in prova, a metà del 2024, un dispositivo in questo ambito che utilizzasse ancora l’alimentazione via cavo, tecnologia ormai abbandonata dalla gran parte dei produttori in questo settore, a favore di sempre più ampie batterie.

Il JIMMY BX7 Dual, tuttavia, è un prodotto atipico, anche perchè non rappresenta il solito dispositivo per l’aspirazione della polvere da terra, quanto più si presta per le sessioni di pulizia un po’ più diverse: lui, infatti, è un aspiratore anti-acaro a doppio rullo adeguato per divani, letti, materassi e qualunque altra superficie possa entrare a contatto con i peli dei nostri amici a quattro zampe.

Recensione JIMMY BX7 Dual

Design e Materiali

Il nuovo JIMMY BX7 Dual rientra a pieno nella categoria degli aspirapolvere anti-acaro; tra le novità che introduce, però, ce n’è una particolarmente interessante sulla parte inferiore, e mi riferisco alla spazzola secondaria installata che assicura una forte battitura sulle superfici, utile a smuovere i peli degli animali che solitamente sono più difficili da rimuovere con una semplice passata di aspirapolvere. Tale spazzola presenta, inoltre, un design composto da due inserti in gomma e altrettanti in fibre che offre una pulizia più profonda degli acardi della polvere ed eventuali allergeni.

La spazzola primaria, inoltre, è seguita da un’altra realizzata in gomma con un particolare design anti avvolgimento, che permette di effettuare una sorta di sgrossatura, in caso di sporco particolarmente elevato. Ma non finisce qui: al centro della spazzola, il JIMMY BX7 Dual è dotato di un emettitore a ultrasuoni che distrugge non solo gli acari, ma anche eventuali uova, prolungando così l’efficacia della pulizia.

Nonostante colori e materiali siano in linea con altri prodotti dell’azienda, il design del JIMMY BX7 Dual è completamente diverso. Non è un modello a batteria, come vi anticipavo prima, ma si collega alla presa elettrica con un cavo, scelta perfettamente giustificata dalle sue numerose funzionalità. Il cavo di alimentazione, a differenza del modello BX7 Pro provato due anni fa, è fisso all’interno dell’aspirapolvere e non può essere scollegato; in compenso, però, difficilmente vi troverete ad avere difficoltà con lui, perchè di fatto con il cavo lungo 5 metri si riesce ad utilizzare praticamente ovunque. Considerando poi la categoria di prodotto, da utilizzare in stanze specifiche e non in tutta la casa, la scelta dell’alimentazione via cavo era la migliore che l’azienda potesse fare.

Per il resto si tratta di un dispositivo molto compatto, abbastanza piccolo da poter essere usato con una mano. Il JIMMY BX7 Dual è chiaramente pensato per l’uso su materassi, divani e altre superfici che richiedono una potente aspirazione per rimuovere anche ciò che si trova sotto la superficie. Anche se il design è innovativo e rinnovato rispetto il modello passato, il motore e il contenitore dello sporco sono piuttosto tradizionali; non a caso il JIMMY BX7 Dual utilizza una doppia tecnologia ciclonica che separa gli acari e la polvere dall’aria, riducendo il rischio di occlusione all’interno del serbatoio e mantenendo l’aspirazione più costante.

Il contenitore dello sporco da 0.5L e il filtro possono essere rimossi dalla struttura principale con un meccanismo tipico degli aspirapolvere wireless più tradizionali e possono essere lavati facilmente sotto l’acqua corrente. Molto brava JIMMY ad integrare in confezione un filtro sostitutivo di ricambio.

Naturalmente non poteva che mancare un piccolo display di bordo che ci permette di capire quale modalità stiamo realmente utilizzando, tra le tre disponibili.

Caratteristiche tecniche e potenza d’aspirazione

Il JIMMY BX7 Dual è dotato di un motore digitale brushless da 600W, piuttosto potente rispetto la media in circolazione e questo conferma ulteriormente che JIMMY ha compiuto un’ottima mossa nell’utilizzare l’alimentazione tramite cavo, perchè altrimenti con una batteria non avremmo ottenuto autonomie superiori ai 6-7 minuti di utilizzo.

Tuttavia qui le modalità di funzionamento del JIMMY BX7 Dual sono tre, selezionabili tramite un pulsante sul manico: aspirazione, battitura, UV e ioni negativi, oppure aspirazione, battitura e ioni negativi, o infine aspirazione, UV e ioni negativi. Nel mio caso non sono riuscito ad andare a fondo più di tanto nei miei test per verificare l’efficacia del sistema anti-acaro, ma di fatto il dispositivo è certificato dalla UK Allergy Foundation, autorità del settore che ne ha confermato la bontà, perciò diciamo che essenzialmente mi fiderei.

Tuttavia ho utilizzato in un paio di momenti il dispositivo sul mio divano con finitura in alcantare e devo dire che utilizzare il JIMMY BX7 Dual è un’esperienza piacevole grazie alla qualità dei materiali e alla sua ergonomia. Il dispositivo svolge perfettamente il suo lavoro, e rispetto al modello Pro di due anni fa, grazie alla presenza della doppia spazzola oltre che del sistema di battitura, quasi mai sarà necessario passare l’aspirapolvere per due volte. La potenza di aspirazione è tale da aderire ai tessuti, garantendo una pulizia profonda e senza grossi rivali, soprattutto in relazione al prezzo piuttosto competitivo a cui è proposto.

Per quanto riguarda la pulizia del contenitore dello sporco, questo può essere facilmente sciacquato sotto l’acqua senza troppe difficoltà; è sufficiente, infatti, aprire lo sportellino tramite l’apposito pulsante sulla superficie superiore, così da evitare di toccare la polvere direttamente con le mani.

Grazie al pratico display superiore, inoltre, è possibile notare la quantità di sporco presente sulle nostre superfici, inclusa quella impercettibile all’occhio umano; tramite una grafica di forma circolare che si evidenzia in tre colori, rosso, giallo e blu (rispettivamente molto sporco, poco sporco e pulito), riusciremo ad ottimizzare le operazioni di pulizia zona per zona.

Tra le altre cose, una delle caratteristiche distintive di questo modello che lo rende estremamente interessante, soprattutto agli occhi dei veri maniaci del pulito, è la compatibilità con la tecnologia a ioni negativi, soluzione che permette di liberare durante l’utilizzo decine di miloni di ioni negativi che purificano l’aria e assicurano un ambiente fresco per dormire.

Prezzo e considerazioni

Il JIMMY BX7 Dual viene venduto a 159,99 euro e si rivolge a un pubblico specifico, ovvero coloro che soffrono di allergie agli acari della polvere, genitori che desiderano proteggere i loro bambini da acari, batteri e umidità all’interno dei propri materassi. E’ vero che si tratta di un dispositivo non alla portata di tutti, non per il suo costo eccessivo, ma per la categoria piuttosto particolare in cui si inserisce che ne vincola l’utilizzo solo a pochi e ben precisi contesti.

Insomma, è un dispositivo da affiancare almeno ad una scopa aspirapolvere tradizione, o ad un robot lavapavimenti, perchè lui potrà darvi il supporto che cercate solo nella pulizia di materassi e divani.

