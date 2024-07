Aliexpress, Temu e Shein a rischio: l’Europa prepara più dazi

Se avete mai acquistato da Aliexpress, Temu, Shein o più in generale dai vari e-commerce della Cina, allora vi sarete accorti che sui prodotti economici non si pagano i dazi. Questo è il motivo per cui è così conveniente fare shopping online sugli store cinesi, ma la “pacchia” potrebbe essere giunta al termine.

L’Europa sta valutando di mettere dazi anche sugli acquisti di piccola entità dalla Cina

Come riporta il Financial Times, infatti, la Commissione Europea starebbe valutando una stretta agli acquisti incontrollati dalla Cina, imponendo dazi doganali su tutti gli acquisti sotto i 150€. Finora, chi ha comprato prodotti sotto questa cifra non è andato incontro ai balzelli della dogana beneficiando del cosiddetto concetto di “duty free”. Le stime parlano nel 2023 di 2,3 miliardi di articoli che dalla Cina sono stati spediti in Europa senza andare incontro a questo tipo di dazi.

Nel 2021 ci fu un primo passo in questa direzione, quando l’Europa decise di creare la EU VAT Reform, rendendo obbligatorio il pagamento dell’IVA anche per acquisti sotto i 22€. Al tempo le leggi sui dazi non vennero modificate, mentre adesso la Commissione sarebbe incline a eliminare l’attuale esenzione, una proposta che era già stata pronta a essere discussa nel 2023 ma che probabilmente sarà presentata entro fine 2024, quando sarà attiva la nuova commissione.

L’ipotesi che questa venga approvata è tutt’altro che scontata: secondo uno dei funzionari europei, ciò aumenterebbe il carico delle dogane dei vari paesi, rischiando di intasarle oltremodo. Ma è anche vero che fra 2022 e 2023 sono aumentate di oltre il 50% le segnalazioni di prodotti pericolosi e non conformi alle leggi europee, giocattoli compresi.

Nel mirino ci sono principalmente Temu, Shein e Aliexpress, ma le nuove direttive impatterebbero su qualsiasi rivenditore cinese, a patto che spedisca dalla Cina. Non cambierebbero le regole, invece, per gli store cinesi che spediscono dai magazzini europei. Nel frattempo, sotto banco Amazon sta preparando il suo rivale di Temu e Shein.

