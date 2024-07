Amazon ha paura di Temu: svelato il piano per combattere la Cina

Esiste da soli due anni, ma Temu è riuscito molto velocemente a imporsi come nuovo leader degli e-commerce, e questo non è certo passato inosservato alle alte sfere di Amazon. Venne fondato nel 2022 da Pinduoduo, azienda ignota in occidente ma che i più informati sulla Cina sapranno essere un colosso dello shopping online. Da allora, Temu ha rapidamente attirato le preferenze dei consumatori, che rispetto ad Amazon riescono a trovare più prodotti e soprattutto a costi spesso molto più bassi.

Amazon starebbe preparando una nuova sezione low-cost per rispondere a Temu

In un recente report, si dice che Amazon non starebbe con le mani in mano e che dietro le quinte starebbe lavorando a un rivale di Temu. Non un vero e proprio sito a sé stante, bensì una nuova sezione dedicata ai prodotti low-cost dalla Cina. A differenza di molti dei prodotti venduti su Amazon, spesso venduti e/o spediti dalla piattaforma stessa, questi prodotti arriverebbero direttamente dai magazzini cinesi il ché permetterebbe di avere prezzi più bassi.

I prodotti comprenderebbero vestiti, oggetti per la casa e di prima necessità. Le tempistiche delle spedizioni impiegherebbero circa 9-11 giorni, decisamente sopra agli 1-2 giorni che Amazon offre sui suoi prodotti ma sarebbe un compromesso necessario vista la spedizione dalla Cina. Amazon starebbe contattando rivenditori cinesi, e l’intenzione sarebbe quella di preparare l’inventario in autunno 2024.

Chi accetterebbe di prendere parte potrebbe decidere quali prodotti offrire, il prezzo a cui venderli e la quantità, potendo cominciare con piccoli lotti per testare la domanda della nuova sezione di Amazon. Una parziale conferma è arrivata da un portavoce della società: “stiamo sempre esplorando nuovi modi per lavorare con i nostri partner di vendita per deliziare i nostri clienti con una maggiore selezione, prezzi più bassi e maggiore praticità“.

Il piano di Amazon sarà tutt’altro che facile da mettere in pratica, specialmente per quanto riguarda il discorso della tassazione e dei dazi per gli articoli provenienti dalla Cina. Ma soprattutto, sarà effettivamente conveniente tanto quanto Temu, che è stata però accusata di tenere bassi i prezzi in maniera illegale?

