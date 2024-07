I saldi green continuano: monopattini elettrici a partire da 199€ su Geekmall!

Dopo le occasioni dedicate alle bici elettriche è tempo di guardare anche ai monopattini, con le offerte dello store Geekmall. Il periodo estivo è il momento perfetto per passare alla mobilità green, con tutti i vantaggi del caso: un maggiore risparmio, spostamenti più agili e veloci, un impatto ambientale ridimensionato. Quale modo migliore per affrontare le giornate afose di luglio e agosto? Niente auto, niente mezzi pubblici affollati: solo una leggera brezza e la consapevolezza di avere il portafogli più pensante (e meno stress).

Arrivano i saldi estivi sui monopattini elettrici: ecco le offerte di Geekmall, tre occasioni super con coupon!

Il protagonista assoluto dei saldi green di Geekmall dedicati ai monopattini elettrici è NOVAMILE N20 Pro: si tratta di una soluzione da città, perfetta per gli spostamenti quotidiani nella giungla urbana. Il veicolo è dotato di un motore brushless da 350W ed è in grado di affrontare pendenze fino a 15°; la batteria da 36V 10Ah garantisce un’autonomia fino a 30 km mentre il faro LED anteriore illumina la via durante le calde serate estive. Dotato di un corpo leggero in lega di alluminio (il peso è di soli 12,5 kg), il monopattino è equipaggiato con pneumatici a nido d’ape da 8,5″, resistenti alle forature e in grado di assorbire efficacemente gli urti. Per la sicurezza è presente un sistema con freni a disco. Il prezzo? Solo 199€ grazie al coupon che trovate nel box qui sotto, ovviamente con spedizione gratis dall’Europa! Se non visualizzi correttamente il box in basso e gli altri presenti nell’articolo, prova a disattivare AdBlock.

Tra le occasioni del momento troviamo anche iScooter I10 Max, la proposta di mezzo: in questo caso il prezzo è di 474€, sempre con coupon e spedizione gratuita dai magazzini europei. Aumenta la potenza, grazie al motore da 750W (questo si traduce nella possibilità di affrontare salite più ostiche) e anche l’autonomia, affidata ad una batteria da 48V 18Ah. Il monopattino permette di percorrere fino a 80/96 km in tutta comodità (con pneumatici da 10″ e sospensione anteriore e posteriore). Tra le altre caratteristiche abbiamo la certificazione IP54, la funzione Cruise Control, i comandi e la gestione tramite app per smartphone.

Le offerte di Geekmall si chiudono con un modello premium: KuKirin G4 è il monopattino fuoristrada da portare in vacanza, in gita, durante un’escursione in montagna. Insomma, si tratta di un veicolo elettrico per affrontare ogni tipo di sfida grazie ad un potente motore da 2.000W, agli pneumatici off-road da 11″ e ai doppi ammortizzatori. Il display digitale integrato permette di accedere a tutti i parametri di guida in modo facile ed intuitivo (sono presenti anche i comandi touch). Utilizzando il codice sconto dedicato il prezzo scende a 809€: una cifra importante ma comunque appetibile per la categoria (parliamo di un modello tutto potenza).

