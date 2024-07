Samsung presenta Exynos W1000: sarà il SoC di Watch 7 e Watch Ultra

Dalle indiscrezioni passiamo all’ufficialità: Samsung ha presentato Exynos W1000, e anche se non l’ha ancora specificato sappiamo che sarà dentro Galaxy Watch 7 e Watch Ultra. Se prima abbiamo avuto Exynos W920, poi W930 e adesso W1000 anziché W940 è perché è un System-on-a-Chip molto importante per la compagnia, essendo stato fabbricato con un processo mai visto prima.

Exynos W1000: conosciamo il SoC di Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra

Sì, perché l’Exynos W1000 è a tutti gli effetti il primo SoC Samsung a 3 nm, saltando a pie’ pari i 4 nm essendo che il precedente Exynos W930 di Galaxy Watch 6 era realizzato a 5 nm. L’ulteriore miniaturizzazione significa più spazio per i transistor ergo più potenza, ed ecco che da una CPU 2-core si passa una nuova CPU 5-core, composta per la prima volta da 1 core Cortex-A78 ad alte prestazioni e 4 core Cortex-A55 a ridotto consumo energetico.

All’atto pratico, questo potenziamento si traduce in performance single-core 3,4 volte più veloci, multi-core 3,7 volte più veloci ma soprattutto in app che si avviano 2,7 volte più rapidamente che con l’Exynos W930. La GPU è la Mali-G68 MP2, la stessa ma con due core anziché uno, ed è capace di gestire schermi Always-On fino a 960 x 540 pixel oppure 640 x 640 pixel. La memoria RAM è di tipo LPDDR5 e quella ROM arriva fino a 32 GB, il doppio rispetto ai 16 GB dei modelli attuali.

Al fine di ridurne i consumi di batteria ed evitare surriscaldamenti, Samsung ha adoperato la tecnologia FOPLP (Fan-Out Panel-Level Packaging), così come quella ePOP (embedded Package-On-Package) per integrare RAM e ROM nello stesso microchip e quella SiP (System-in-Package) per l’integrazione dell’alimentazione PMIC nel medesimo pacchetto hardware. La connettività è di tipo LTE Cat.4/5 e GPS con GLONASS, Beidou, Galileo.

Non resta che attenderne il debutto su Samsung Galaxy Watch 7 e Watch Ultra, per un SoC che sarà il primo a 3 nm in vista di un Exynos 2500 che però rischia di essere un flop.

