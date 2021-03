Era già nell'aria da qualche anno, ma adesso si sta concretizzando la stretta ai dazi doganali da parte dell'Unione Europea. Le autorità competenti della UE hanno stabilito che, a partire dall'estate 2021, sarà eliminato il cosiddetto VAT de-minimis. In poche parole, fra qualche mese i dazi saranno conteggiati anche sugli acquisti sotto i 22€, una brutta tegola per acquirenti e e-commerce internazionali. Sì, perché la regola non sarà applicata esclusivamente alle spedizioni dall'Asia, ma anche a tutti i paesi fuori dall'Unione Europea, Regno Unito compreso.

Nei piani dell'Unione Europea sono previsti vari cambiamenti atti a migliorare e snellire tutto il processo di importazione di prodotti extra-europei. A partire dal 15 marzo 2021, per esempio, partirà il rinnovato piano unificato Import Control System 2, con cui sarà obbligatorio avere le informazioni doganali anticipate sulle merci prima che arrivino in Europa. L'obiettivo è quello di realizzare una piattaforma unificata nella quale passino tutti i dati relativi alle spedizioni, in modo da rendere tutto più trasparente e facilmente controllabile. Riguarderà inizialmente tutta la posta aerea, per poi estendersi nel 2023 e 2024 anche alle spedizioni marittime, su strada e su rotaia. Si tratta di un cambiamento considerevole e che avrà delle conseguenza da non trascurare.

L'Unione Europea stringe gli accordi sui dazi doganali e non solo dalla Cina

In soldoni, se mancheranno le informazioni richieste, non verrà effettuato lo sdoganamento e il rischio è che la spedizione rimanga ferma in qualche magazzino in Europa. Questo significa che sui pacchi non basterà più scrivere diciture come “Gift” per evitare un possibile controllo, ma sarà obbligatoria una descrizione dettagliata del contenuto del pacchetto.

L'altro cambiamento, di cui vi abbiamo accennato ad inizio articolo, riguarda la parte economica. L'Unione Europea ha deciso di mettere mano all'Union Customs Codex del 2013, imponendo paletti più restringenti sui dazi doganali. A partire da luglio 2021, le dichiarazioni doganali dovranno essere completamente elettroniche, ma non solo. L'Europa ha deciso di rimuovere il limite di esenzione dell'IVA sui prodotti d'importazione, perciò i dazi si pagheranno anche sui prodotti dai 10€ ai 22€, somma sotto la quale fino ad ora sono stati esclusi. Rimarrà l'esenzione, quindi, per tutti i prodotti sotto i 10€, sui quali non verrà applicato nessun balzello.

Inoltre, i venditori avranno un numero di identificazione IVA I-OSS: sulla base di questo, dovrà addebitare l'IVA del prodotto venduto sul costo al consumatore. Tutte mosse che la UE vuole mettere in atto per prevenire la disuguaglianza fra aziende europee ed asiatiche, storicamente avvantaggiate nel commercio di prodotti di elettronica, soprattutto a basso costo.

