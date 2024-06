Recensione Tineco Floor One S6 Stretch: la lavapavimenti che ti svolta la vita

Non rappresenta propriamente l’ultimo modello lanciato dall’azienda cinese Tineco, ma di fatto la Floor One S6 Stretch mi ha letteralmente lasciato a bocca aperta; era ad IFA dello scorso anno, circa un anno fa, che provavo in anteprima questo ed altri nuovi modelli lanciati dalla famosissima azienda cinese, e proprio in quel contesto mi resi conto del grandissimo potenziale di queste nuove aspirapolvere/lavapavimenti.

Adesso che ho avuto la possibilità di tenerle in casa per un po’ di giorni ho avuto l’ennesima conferma di quanto sia cresciuta negli anni Tineco, e di come le pochissime differenze che contraddistinguono ogni modello siano, in realtà, dei tasselli sempre più importanti e validi nell’utilizzo quotidiano.

Recensione Tineco Floor One S6 Stretch

Design e materiali

Una caratteristica che accomuna molti dei modelli lanciati dall’azienda è senza dubbio il design, ma non c’è da aspettarsi grosse novità quando si parla di questa categoria di prodotti. Tuttavia questa volta Tineco ha completamente svoltato la sua lavapavimenti e questo modello Stretch S6 si presenta con delle caratteristiche funzionali ben diverse dai soliti modelli a cui siamo abituati: innanzitutto non vi nascondo che rimane, come altri modelli, piuttosto “tozza” e pesantuccia da sollevare, con il suo peso non proprio piuma da 4.5kg, che però si percepiscono solo quando va sollevata per essere rimessa in carica, perchè poi durante l’utilizzo, grazie ad una buona tradizione, si “spinge” praticamente da sola.

Tra le novità, però, da evidenziare c’è soprattutto la capacità della Tineco Floor One S6 Stretch di piegarsi a 180 gradi e per farlo l’azienda ha spostato il serbatoio dell’acqua pulita sulla parte frontale, nella stessa zona del rullo per intenderci, liberando moltissimo spazio lungo il corpo superiore. Questa modifica ha permesso alla lavapavimenti di ingombrare in altezza soltanto 13 centimetri e, così facendo, non si incontrano mai difficoltà o limitazioni di alcun tipo se si vuole passare tutta quanta la scopa sotto un letto, sotto un tavolo o sotto qualche mobile particolarmente profondo. Nonostante le dimensioni decisamente contenute, Tineco ha realizzato un serbatoio per l’acqua pulita da 0.85 litri, ed uno per l’acqua sporca aspirata pari a 0.72 litri.

E proprio a proposito di tutte queste ottimizzazioni di spazi e forme, Tineco ha incluso anche un nuovo sistema per la raccolta dell’acqua sporca e della polvere: il contenitore posizionato frontalmente, che si rimuove con la solita facilità di sempre, ora è organizzato in tre scomparti, uno per lo sporco solido, uno per l’acqua e uno molto sottile, in proporzione, per l’acqua quando incliniamo a 180 gradi l’aspirapolvere.

Il design delle ruote, invece, è rinnovato: le trovate decisamente più piccole rispetto le precedenti generazioni, ma come vi dicevo poco fa, Tineco Floor One S6 Stretch ha un’ottima trazione che vi consente una manovrabilità eccezionale in tutti gli scenari di utilizzo, senza farvi mai sforzare più di tanto durante l’uso. Sempre per restare nella zona inferiore, il rullo installato su questo modello, utile durante il lavaggio dei pavimenti, copre l’intera larghezza della scopa ed è in grado di pulire gli angoli in modo piuttosto efficace, vista anche la possibilità di ruotare fino a 45 gradi lo snodo superiore. Peccato solo per l’assenza dei canonici LED di colore verde per i maniaci del pulito, assenza quasi ingiustificabile vista la fascia di prezzo in cui ci troviamo.

Per quanto riguarda lo schermo integrato, chi è già familiare con i prodotti del marchio, non farà fatica a riconoscere il tipico LCD posizionato nella zona superiore, identico al modello S6 provato qualche mese fa, con una dimensione di circa 3.6″ pollici. Questo schermo consente di monitorare in modo più chiaro e dettagliato tutte le informazioni relative al dispositivo, come la modalità di lavaggio attiva, l’autonomia residua della batteria e la quantità di sporco rilevato. Quest’ultimo dato viene visualizzato attraverso un anello colorato posto ai bordi del display, che riflette le misurazioni del sensore iLoop integrato, il quale offre un feedback visivo immediato sull’efficacia della pulizia in corso.

Anche la stazione di ricarica e pulizia è stata ridisegnata, con un design più elegante e linee morbide, seppur sia decisamente più ingombrante rispetto la norma, ma c’è un motivo. Questo modello, infatti, è dotato di funzionalità di pulizia automatica: questa si avvia premendo un pulsante sul manico e si completa in soli 7 minuti di orologio. Il funzionamento è del tutto autonomo e, con un solo tasto, la STRETCH S6 prende acqua dal serbatoio frontale, la riscalda a 70° e lava il rullo e i tubi interni di aspirazione per 2 minuti, dopo di che per altri 5 minuti con un flusso di aria calda, asciugherà tutto quanto.

E sì, questa volta a differenza di altri modelli passati, questo autolavaggio è davvero efficiente: il rullo ruota in avanti e indietro in entrambe le fasi, ottenendo in questo modo una pulizia e un’asciugatura uniformi e di qualità. L’unico inconveniente, notato persino da una casalinga come mia madre, abituata a rumori di ogni tipo, è il rumore durante questa fase di asciugatura: tuttavia, visto il risultato, direi pochi minuti di rumori sono decisamente tollerabili rispetto alla rottura di scatole che sarebbe, invece, lavare i rulli a mano.

Qualità della pulizia e del lavaggio

Tineco Floor One S6 Stretch si comporta in modo eccellente, e questo non ve l’ho nascosto nemmeno nelle prime righe iniziali di questa recensione. Questo dispositivo in prova oggi è in grado di aspirare e lavare contemporaneamente le superfici di casa, eliminando la necessità di utilizzare due diversi prodotti e soprattutto sprecare il doppio del tempo. L’ho utilizzato come al solito in una casa di circa 100 mq, con pavimento in gres porcellanato chiaro con finitura opaca, una casa vissuta da tre adulti e senza animali domestici fissi, ma con un amico a quattro zampe che però spesso viene a trovarci.

Questa introduzione per dirvi che quotidianamente lo sporco che posso aspirare dentro casa mia non è così ostinato, ma in occasione delle prove più stressanti ho voluto esagerare e mettere alla prova questa Floor One Stretch S6 Stretch, e l’ho fatto utilizzando sostanze come la maionese, unita al solito caffè, origano e chi più ne ha, più ne metta. Devo dire che i risultati sono stati sorprendenti, e soprattutto pur sporcando volutamente in modo eccessivo, non si è mai reso necessario un secondo passaggio. Il segreto, secondo me, è anche contenuto nella base di ricarica e autolavaggio, la quale mantiene i rulli sempre puliti e pronti per il successivo lavaggio, e questo consente al dispositivo di essere nettamente più performante rispetto a qualsiasi altro modello dove la pulizia dei rulli, ahimè, spetta all’utente.

Chiariamo una cosa: le prestazioni offerte dalla lavapavimenti di Tineco, in termini di aspirazione e lavaggio, sono eccezionali, ma chiaramente dovrete utilizzare un buon detergente (tipo quello offerto in confezione, ad esempio, o qualsiasi altro detergente non schiumogeno) se volete togliere definitivamente gli aloni, come nel mio caso con la maionese. Ad ogni modo la quantità d’acqua utilizzata è sufficiente ma mai eccessiva, e di fatto questo rende sicura la lavapavimenti di Tineco anche per le superfici in laminato o parquet; ad ogni modo questo lavaggio a basso consumo d’acqua si è reso necessario anche per via della tanica d’acqua pulita da meno di un litro, ottimizzata e ridotta all’osso per contenere le dimensioni.

Purtroppo, come detto prima, non conosciamo i dati tecnici del motore di questa lavapavimenti, perciò è impossibile fornirvi i dati come la potenza d’aspirazione in Pascal; comunque sia, numeri a parte, la potenza d’aspirazione è sempre tanto buona da consentire alla scopa di non lavorare mai alla massima potenza, nemmeno con lo sporco più ostinato, e questo gioca a vantaggio della durata della batteria, superiore a quella dei competitor.

Una delle principali caratteristiche della Stretch S6 è la sua manovrabilità. Più leggera e agile rispetto a molte concorrenti, il suo snodo permette curve strette e un’inclinazione fino a terra. La struttura compatta di 13 cm di altezza facilita la pulizia sotto mobili, sedie e tavoli. Le ruote motorizzate rendono la lavapavimenti quasi autonoma nei movimenti.

Molto molto comoda nel concreto la possibilità di inclinare la lavapavimenti fino a 180 gradi, inclinazione che per farla semplice vi consente di arrivare sotto i letti, sotto le sedie, sotto tavolini d’arredo e nel mio caso anche sotto un mobile TV fatto in marmo che praticamente con nessun altro sistema ero riuscito mai a pulire in modo approfondito negli ultimi 10 anni (senza smontare nulla, naturalmente).

Applicazione per smartphone

Tineco FLOOR ONE S6 Stretch si connette alla rete wireless e può essere gestito tramite l’app Tineco, disponibile sia per iPhone che per Android. Pur non essendo indispensabile e pur offrendo un numero limitato di funzionalità, quest’app può risultare comoda per alcuni utenti, in quanto permette di avere tutte le informazioni sull’aspirapolvere direttamente sullo smartphone.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

L’accoppiamento con l’app è estremamente semplice e richiede al massimo 2 minuti. Una volta completato, sarà possibile monitorare lo stato di carica della batteria, il livello dell’acqua pulita e sporca, modificare la voce o avviare la pulizia automatica quando l’aspirapolvere è posizionato sulla base di ricarica.

Autonomia

Come spesso accaduto anche in passato, anche su questo Floor One S6 Stretch la batteria, ahimè, non è removibile, caratteristica che potrebbe far storcere il naso a qualcuno che intende utilizzarle in ambienti superiori ai 150-170mq, dove una sola ricarica non basta. Ad ogni modo la durata della batteria è piuttosto buona.

Non conosco i dati tecnici dell’unità installata a bordo visto che Tineco è sempre molto fumosa sotto questo aspetto, ma di fatto considerando la rapidità di pulizia e lavaggio, e soprattutto l’affidabilità anche in modalità automatica (e non per forza massima), non mi sono mai trovato in difficoltà nel portare a termine il lavaggio dentro casa mia, un appartamento da circa 100 mq. In compenso, per una ricarica completa della batteria, sono necessarie circa 4 ore e mezzo, non proprio poche.

Prezzo e considerazioni

599 euro è il prezzo di listino a cui è venduta la Tineco Floor One S6 Stretch, ma di fatto grazie a coupon e sconticini vari, al momento la si può acquistare per qualche decina di euro in meno; una cifra che, lo so, potrebbe essere proibitiva per molti ma alla luce di quanto questa lavapavimenti è in grado di offrire, non mi sentirei di dirvela che il prezzo è smisurato per quello che offre.

In fin dei conti ci troviamo di fronte ad un’ottima capacità di aspirazione (seppur non conosciamo la potenza effettiva) e delle eccezionali performance di lavaggio, anche contro lo sporco più ostinato; peccato per l’assenza dei LED di fronte alla spazzola, ma grazie al sistema di autolavaggio a caldo, passa tutto quanto in secondo piano.

