Recensione Creality 3D CR-Scan Otter: lo scanner 3D veloce e tascabile

Per chi fosse nuovo nel mondo della stampa 3D e affini, sentire parlare di scanner 3D potrebbe essere un’eresia totale, ma cercherò di rendere questa recensione adeguata per ogni tipo di utente. Il nuovo scanner di Creality, il CR-Scan Otter, consente appunto di realizzare un modello 3D (stampabile, naturalmente) di qualsiasi oggetto noi vogliamo, andando incontro a quel bisogno ricorrente che è tipico di chi utilizza una stampante 3D alle prime armi.

Mi riferisco alla difficoltà nel creare dei disegni, seppur molte volte davvero elementari; riconosco che non sia una procedura adatta a tutti, motivo per cui uno scanner come questo Creality CR-Scan Otter può decisamente salvarvi la vita.

Recensione Creality 3D CR-Scan Otter

Design e materiali

Creality 3D CR-Scan Otter si inserisce, di diritto, nella categoria degli scanner 3D, e lo fa con un design piuttosto anticonformista. Pesa soli 390 grammi, ed è una sorta di ottangono con linee stondate, dalle dimensioni anche piuttosto contenute, soli 165 x 37 x 59mm. A differenza del modello Lizard che abbiamo provato in passato qui su GizChina, qui su questo modello è assente il treppiedi direttamente nella confezione di vendita, seppur sia presente l’apposito foro filettato per l’installazione.

Il resto del dispositivo, invece, è piuttosto tradizionale per la categoria: sul retro, infatti, c’è spazio per l’ingresso USB-C per il collegamento al computer, con gli appositi cavi USB 3.0 forniti, oltre ai tre tasti fisici retroilluminati consentono la regolazione dell’esposizione in tempo reale in modo semplice e veloce, senza necessariamente utilizzare l’app sul computer per questo genere di cose.

Frontalmente, invece, c’è spazio per la moltitudine di sensori e fotocamere di cui necessita il CR-Scan Otter per poter fornire delle scansioni accurate nei minimi dettagli. Nello specifico si trata di quattro lenti combinate, due a lunga focale e due a corta focale le quali cooperano per assicurare sempre il massimo livello di dettaglio possibile nelle scansioni degli oggetti sia grandi che più piccoli.

Software

Per effettuare le scansioni con il Creality 3D CR-Scan Otter, è necessario installare CR Scan, un software disponibile sia per Windows che per macOS, ma soprattutto nelle prossime settimane anche per smartphone Android e iOS.

CR Scan è un software proprietario di Creality che, a dir la verità, ho trovato davvero di semplice utilizzo rispetto alle vecchie versioni; il software, infatti, è in grado di gestire anche la scansione automatica degli oggetti, semplificando notevolmente tutto il processo e rendendolo, di fatto, alla portata anche di utenti non esperti.

Screenshot

In questa modalità, però, potreste non ottenere sempre delle misurazioni perfette o a volte con alcune sbavature, ma con un po’ di accortezze e con la giusta pratica sono tutte quante problematiche facilmente aggirabili; d’altra parte la stampa 3D non è proprio un hobby adatto a tutti e con tantissime difficoltà, perciò un minimo di attenzione alla fase di disegno (o scansione, in questo caso) mi sembra anche doverosa.

Alla fine del processo di scansione con CR Scan, le scansioni effettuate possono essere salvate in formato STL e OBJ, consentendo l’invio del file appena esportato direttamente ad una stampante 3D o al proprio software di modellazione 3D preferito per eventuali ritocchi o applicazioni di texture.

Modalità di funzionamento

Quando avviate CR Scan per la prima volta, l’applicazione vi chiederà di scegliere la modalità di funzionamento preferita. Il Creality CR-Scan Otter può essere utilizzato sia in modalità “fissa” (Table Scan), con l’uso del treppiedi, sia in modalità “a mano libera” (Easy Scan), che ti permette di tenere lo scanner 3D verticalmente senza bisogno di supporti, assicurandoti di coprire tutti i lati dell’oggetto da scansionare.

Esiste anche una modalità ibrida, che combina l’uso del piatto rotante con lo scanner tenuto in mano, utile per scansionare oggetti troppo grandi per il setup fisso. A proposito di oggetti grandi o piccoli, il CR-Scan Otter offre la possibilità di scansionare vari oggetti, di dimensioni variabili da 10x10x10 mm a 2000x2000x2000 mm, quindi per intenderci a partire da minuscole monete a grandi veicoli.

A differenza di altri scanner 3D, il Creality CR-Scan Otter, come il modello Lizard, non richiede l’applicazione di adesivi sugli oggetti, grazie a un algoritmo intelligente che minimizza la preparazione. Con una precisione di 0,02 millimetri (20 micron) e un sistema infrarossi per la scansione, lo scanner di Creality lavora bene anche con poca luce e una volta posizionato ad almeno 11 cm di distanza dall’oggetto, potremo avviare la scansione tramite l’app su computer, assicurandoci di non superare la distanza massima di 1 metro, oltre la quale lo scanner non riesce a lavorare.

Prima di iniziare le scansione di qualunque oggetto, personalmente vi consiglio sempre di calibrare lo scanner tramite l’apposita tavola fornita in confezione, così da avere sempre il massimo della precisione durante le rilevazioni.

Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot Screenshot

Naturalmente le scansioni effettuate sono completamente a colori; il CR-Scan Otter, infatti, è dotato di una fotocamera RGB ed un esclusivo algoritmo di mappatura dei colori che garantisce un’acquisizione ancor più ricca di dettagli. Dopo aver effettuato tutte le scansioni necessarie e catturato tutte le angolazioni, cliccando su “Elabora” il software completerà in pochi istanti l’elaborazione del nostro modello preso in analisi. Questa procedura richiede un tempo variabile a seconda del computer che stiamo utilizzando per lavorare: computer più potenti e con schede grafiche più performanti richiedono tempi di sviluppo davvero ridotti.

Qualità delle scansioni 3D

Nel complesso, la qualità della scansione 3D offerta dallo scanner Creality CR-Scan Otter è notevole, soprattutto considerando la sua facilità d’uso. Nei miei test, sono riuscito a ottenere modelli 3D piuttosto dettagliati degli oggetti scansionati, ma ammetto di aver dovuto perdere qualche ora prima di capire realmente cosa stessi combinando, ma soprattutto per ottenere un risultato degno poi,eventualmente, di essere riprodotto in una stampante 3D. Non vi nego, dunque, che per ottenere risultati ottimali, è fondamentale acquisire una certa pratica con CR Scan, in particolare per l’eliminazione dei pixel “morti” che possono apparire (come è evidente, tra l’altro, nella scansione del joystick di PS5 che ho fatto come primo test).

Le scansioni sono abbastanza precise da poter essere utilizzate come modelli in un software CAD, e rispetto ai modelli precedenti grazie alle 8 luci a infrarossi, riesce a tracciare più dettagli rispetto al passato. Ad ogni modo il mio consiglio è quello, quando possibile, di lavorare di post-produzione con un software di modellazione 3D, che può fare la differenza e migliorare significativamente il risultato finale.

Screenshot

Prezzo e considerazioni

Il Creality CR-Scan Otter è disponibile sul sito ufficiale del brand al prezzo di 899 dollari, ma grazie al coupon che trovate in basso potreste ottenere uno sconto del 10%, che al cambio attuale vi consetirebbe, dunque, di portarvelo a casa con circa 750 euro. Anche se potrebbe sembrare un investimento significativo, è uno degli scanner 3D più convenienti sul mercato, soprattutto se considerate la sua precisione nelle scansioni, e la sua velocità di 20fps

La versatilità di questo scanner è davvero notevole: offre una buona precisione e può essere utilizzato sia in modalità fissa che a mano libera, aprendo molte possibilità di utilizzo. Molto bene anche CR-Scan che è migliorato rispetto le versioni precedenti, ma è comunque importante una buona manualità e conoscenza del settore per ottenere dei risultati di un certo livello.

