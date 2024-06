Questo accessorio MagSafe trasforma il tuo iPhone/Android in una reflex, con meno di 20€

Scattare fotografie con il proprio smartphone è diventato sempre più comune, con i dispositivi di fascia alta che riescono a raggiungere una qualità altissima, quasi paragonabile a quella delle reflex tradizionali. Se c’è però un’aspetto delle macchine fotografiche che batte gli smartphone è quello della comodità per l’impugnatura, ma grazie a questo accessorio MagSafe a meno di 20€ potrete impugnare anche voi il vostro iPhone/Android come se stesse utilizzando una reflex!

JJC MagSafe Snapgrip è l’accessorio perfetto per gli amanti della fotografia

Crediti: JJC

JJC MagSafe Snapgrip è un accessorio magnetico compatibile sia con MagSafe che con lo standard Qi 2.0 (quindi adatto sia ad iPhone che smartphone Android) che fornisce un’impugnatura in stile macchina fotografica tradizionale per scattare foto in modo molto più comodo e preciso. L’accessorio, infatti, una volta agganciato magneticamente al proprio dispositivo, può essere connesso tramite Bluetooth per far funzionare il tasto di scatto per la fotocamera.

L’accessorio, infatti, è dotato di un telecomando che può essere estratto dal suo alloggiamento e funzionare anche senza essere necessariamente attaccato allo smartphone e ricaricato tramite USB-C. Lo Snapgrip, inoltre, può essere utilizzato anche come stand per lo smartphone oppure collegato ad un selfie stick grazie al supporto per la vite da 1/2.

JJC MagSafe Snapgrip è disponibile su AliExpress al prezzo di 19.58€, in quattro diverse varianti di colore (rosa, nero, bianco, azzurro). La spedizione “Choice”, in questo caso, è totalmente gratuita.

