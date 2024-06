Honor 200 e 200 Pro sta arrivando: svelati i prezzi in Europa

Recentemente presentati al grande pubblico della Cina, Honor 200 e 200 Pro si stanno avvicinando al debutto ufficiale anche in Europa, e adesso ne conosciamo i prezzi di vendita. Non perché li abbia detti la compagnia, ovviamente: lo ha fatto il noto leaker indiano Sudhanshu Ambhore, che in vista del loro annuncio ha deciso di anticiparne i costi di listino.

Un leaker anticipa quali sarebbero i prezzi europei di Honor 200 e 200 Pro

Partendo dal modello base, Honor 200, la sua variante (forse quella di base) da 12/512 GB partirebbe da un prezzo di vendita di circa 600/650€; salendo al modello superiore, Honor 200 Pro nello stesso taglio di memoria avrebbe un costo di circa 750/800€. Sempre secondo il leaker, in alcuni mercati selezionati gli smartphone saranno proposti nel bundle Portrait Box con in omaggio delle cuffie true wireless Honor dal valore di 99€. Ricordiamo che la serie Honor 100 non è mai arrivata ufficialmente né in Europa né in Italia, mentre lo scorso Honor 90 venne portato al costo di 549,90€ per la 8/256 GB.

Parliamo di specifiche, con Honor 200 che ha uno schermo piatto OLED da 6,7″ 1.5K a 120 Hz, SoC Snapdragon 7 Gen 3, batteria da 5.200 mAh con ricarica 100W fotocamera da 50+50+12 MP con OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo 2.5x e selfie camera da 50 MP. Honor 200 Pro differisce in certificazione IP55, display curvo OLED da 6,78″, SoC Snapdragon 8s Gen 3, sensore fotografico H9000 al posto del Sony IMX906, doppia selfie camera da 50+2 MP con sensore di profondità, ricarica wireless da 66W, chip Honor C1+ per migliorare la connettività.

