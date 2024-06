Xiaomi MIX Flip paparazzato nelle mani di Lei Jun: trapela il prezzo

Aggiornamento 10/06: appaiono le foto dal vivo del pieghevole Xiaomi, trovate le immagini nell’articolo.

Il 2024 sarà l’anno del primo pieghevole a conchiglia di Xiaomi, o almeno è questa la direzione in cui puntano tutti gli indizi. Xiaomi MIX Flip (il nome non è ancora confermato) dovrebbe vedere la luce nel corso dei prossimi mesi ma è da tantissimo tempo che si parla del primo flip phone della casa di Lei Jun: ecco spuntare una nuova foto dal vivo, insieme al possibile prezzo di vendita in patria.

Nuove indiscrezioni su Xiaomi MIX Flip tra design, ricarica rapida e prezzo: ecco le ultime novità

Crediti: Weibo

La prima novità riguarda la prima (presunta) immagine dal vivo di Xiaomi MIX Flip: questa mostra uno stile molto vicino ad un bozzetto trapelato un po’ di tempo fa e che trovate nel nostro approfondimento dedicato al flip phone. Ovviamente il fake è dietro l’angolo, quindi va presa con estrema cautela; la foto mostra anche il logo Leica, ad indicare le aspirazioni da camera phone del dispositivo.

A questa si aggiungono altre foto dal vivo, questa volta decisamente veritiere, del pieghevole Xiaomi nelle mani del co-fondatore Lei Jun. Zoomando l’immagine vediamo proprio la conformazione da flip phone per lo smartphone in questione

Alle immagini si aggiunge la certificazione 3C: il telefono è apparso con la sigla 2405CPX3DC e il supporto alla ricarica rapida da 67W. Intanto arrivano novità anche per quanto riguarda il possibile prezzo: secondo un insider cinese Xiaomi MIX Flip potrebbe costare intorno ai 5.999 CNY, ossia circa 769€ al cambio attuale.

Crediti: Weibo

Comunque al momento è ancora tutto molto nebuloso: ci sono tante indiscrezioni al riguardo mentre il periodo d’uscita dovrebbe essere il Q3 2024, ossia tra luglio e settembre).

