Creare l’X Phone: la nuova provocazione di Elon Musk contro Apple

Nasce l’idea di uno smartphone “X Phone” come possibile risposta di Elon Musk alle perplessità sulla privacy sollevate dall’integrazione da parte di Apple di ChatGPT dentro all’intelligenza artificiale di iOS 18. Il celebre imprenditore, CEO di Tesla e SpaceX, ha espresso sulla sua piattaforma social X aspre critiche verso la scelta di Cupertino di integrare il modello linguistico di OpenAI nel proprio sistema operativo, arrivando a definirla “inaccettabile“.

Elon Musk protesta contro Apple, e nel farlo ipotizza il lancio di X Phone

It is not out of the question — Elon Musk (@elonmusk) June 11, 2024

Musk ha sollevato dubbi sulla tutela dei dati sensibili degli utenti, ipotizzando che l’integrazione di ChatGPT possa consentire ad Apple di raccogliere e analizzare una grande quantità di informazioni personali. Questa eventualità, secondo Musk, rappresenterebbe una violazione della privacy, nonostante gli storici proclami della mela sulla salvaguardia dei dati dei suoi clienti.

Elon Musk non è nuovo per diatribe e provocazioni di questo tipo: come non ricordare la sfida con Zuckerberg che si sarebbe dovuta tenere al Colosseo ma finita poi in un nulla di fatto. Sulla scia del clamore provocato dalla notizia, gli utenti su X hanno subito creato scenari più o meno plausibili, uno dei quali lo vedrebbe intenzionato a sfidare Apple con uno smartphone targato X.

A uno dei tweet in questione, Elon ha prontamente risposto “Non è fuori questione“, lasciando intendere che non si tratti di un’ipotesi poi così campata in aria. Come spiegato in questo video-editoriale, il motivo dell’acquisto di Twitter e della sua trasformazione in X si fonda proprio sulla volontà di renderlo la controparte occidentale del cinese WeChat, cioè una piattaforma dove fare tutto. E in un futuro eventuale in cui X divenisse ciò, quindi non soltanto un social ma un vero e proprio hub quotidiano in cui gestire messaggi, contatti, multimedialità e pagamenti, non sembrerebbe così assurdo che venisse accompagnato da un dispositivo dedicato.

Non bisogna però dimenticarci che in passato altre Big Tech hanno provato a farlo fallendo miseramente, come nel caso dell’Amazon Fire Phone e del Facebook Phone che era l’HTC First, entrambi flop commerciali sin dalla nascita.

