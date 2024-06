ECOVACS DEEBOT T30S Combo, X5 OMNI e N20 Pro Plus: la pulizie smart non sono mai state così complete!

L’arrivo dell’estate è il momento perfetto per il lancio dei nuovi prodotti ECOVACS dedicati alle pulizie smart. I vacuum cleaner di ultima generazione sono l’ideale per una casa sempre pulita, ma senza stress e fatica. Ecco i nuovi ECOVACS DEEBOT T30S Combo, X5 OMNI e N20 Pro Plus, un trittico di robot aspirapolvere per tutti i gusti e per tutte le tasche (sono già a prezzo scontato), freschi di lancio in Italia!

ECOVACS DEEBOT T30S Combo, X5 OMNI e N20 Pro Plus arrivano in Italia: prezzi e offerte lancio

Crediti: ECOVACS

Come anticipato in apertura le novità del brand tech sono ben tre: ECOVACS DEEBOT T30S Combo è la postazione 2 in 1 definitiva per le tue pulizie intelligenti, con un robot aspirapolvere ed un pratico vacuum cleaner; DEEBOT X5 OMNI unisce la praticità di un form factor pensato per non avere punti ciechi durante le pulizie ad una stazione di ultima generazione, con tanto di lavaggio con acqua calda; infine, DEEBOT N20 Pro Plus è il nuovo robot con tecnologia PureCyclone, dotato di una potenza di aspirazione sopra le righe ed un prezzo convincente.

Ovviamente è impossibile non partire con ECOVACS DEEBOT T30S Combo: in questo caso non si tratta di un solo prodotto, ma ben due dispositivi per le pulizie smart insieme ad una stazione di ricarica, svuotamento e auto-pulizia. Insomma, una postazione All-in-One davvero completa a tutto tondo, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza. Dotato di un design minimale, il robot aspirapolvere monta una spazzola anti-grovigli ZeroTangle, disegnata appositamente per evitare problemi con peli e capelli; la potenza di aspirazione sale alle stelle (11.000 PA) mentre il sistema di lavaggio adattivo dei bordi TruEdge consente di raggiungere anche i punti più difficili (grazie all’estensione dei moci).

È presente anche un pratico aspirapolvere manuale dal design leggero (solo 1,2 Kg) e varie testine intercambiabili. Il dispositivo offre un sistema di filtraggio a quattro stadi ed è dotato di uno spazio dedicato all’interno della stazione OMNI All-in-One: questa si occupa della ricarica degli accessori, della pulizia (tramite un sistema di lavaggio con acqua calda a 70°C) e dello svuotamento dei contenitori dello sporco.

Crediti: ECOVACS

La seconda novità del brand è ECOVACS DEEBOT X5 OMNI, robot aspirapolvere con stazione, una soluzione premium dotata di capacità stellari. La potenza di aspirazione arriva fino a 12.800 PA: il robottino cattura lo sporco in modo totale e grazie al corpo ultrasottile e stretto è in grado di navigare senza sforzo in ogni angolo della casa, ovviamente pulendo con l’immancabile spazzola ZeroTangle. Il sistema di lavaggio intelligente rileva ed individua le aree più sporche, effettuando una passata extra dove necessario. La tecnologia TruEdge consente di pulire efficacemente i bordi delle stanze mentre il sistema True Detect 3D 3.0 e il Reinforcement Learning 2.0 consentono spostamenti sempre precisi, una mappature degli ambienti impeccabile ed un rilevamento degli ostacoli efficiente. Presente all’appello anche la stazione OMNI con svuotamento automatico, lavaggio e asciugatura con acqua/aria calda ed una struttura di filtraggio migliorata che garantisce la massima pulizia con un intervento manuale ogni 150 giorni circa.

Crediti: ECOVACS

L’ultima aggiunta di quest’oggi è ECOVACS DEEBOT N20 PRO Plus, il modello più economico del trio ma che non rinuncia praticamente a nulla ed offre prestazioni al top. Il robot ha una potenza di aspirazione di 8.000 PA ed un sistema di lavaggio OZMO Pro 2.0; quest’ultimo sfrutta le vibrazioni ad alta velocità per eliminare efficacemente lo sporco. Anche a questo giro non può mancare la spazzola ZeroTangle, l’ideale per raccogliere peli e capelli senza creare fastidiosi grovigli. Il robottino è accompagnato dalla stazione con tecnologia PureCyclone, che vanta un processo di separazione a due stadi e un modello strutturale multicono che garantisce un tasso di separazione della polvere del 95% e la massima igiene grazie al sistema di filtraggio a quattro stadi.

Tutti i nuovi modelli di ECOVACS sono disponibili in pre-ordine su Amazon (con uscita effettiva entro fine mese e l’immancabile spedizione Prime) e c’è anche la possibilità di risparmiare con le offerte lancio dedicate. Di seguito trovate il prezzo dei robot, insieme al coupon (dove disponibile).

DEEBOT T30S Combo Complete a 1.299€ 1.199€ con coupon Amazon da 100€ (applicabile nella pagina del prodotto), con disponibilità dal 25 giugno 2024

con coupon Amazon da 100€ (applicabile nella pagina del prodotto), con disponibilità dal 25 giugno 2024 DEEBOT X5 OMNI a 1.099€ 999€ con coupon Amazon da 100€ (applicabile nella pagina del prodotto), con disponibilità dal 25 giugno 2024

con coupon Amazon da 100€ (applicabile nella pagina del prodotto), con disponibilità dal 25 giugno 2024 DEEBOT N20 PRO Plus a 499€, con disponibilità dal 24 giugno 2024

