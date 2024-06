CMF by Nothing vuole “reinventare la ruota” col suo primo smartphone

Quando compaiono rumor su smartphone economici, difficilmente spunta qualcosa degno di nota, ma con CMF Phone (1) l’impressione che Nothing voglia tirar fuori qualcosa di originale è sempre più concreta. Stavolta c’è di mezzo un video teaser a parlarcene, descrivendo con le immagini un telefono che, rispetto a tutto il resto del mercato, potrebbe portare sul piatto funzionalità a loro modo uniche.

CMF Phone (1): primo teaser video dello smartphone low-cost di Nothing

Reinventing the wheel. pic.twitter.com/sReOSubTKB — CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 11, 2024

“Reinventando la ruota“: questo è lo slogan che accompagna questo snippet del primo smartphone CMF by Nothing, una frase tanto ambiziosa quanto giocosa. Si parla di ruote perché, anche secondo le immagini finora trapelate, CMF Phone (1) avrà tre parti in movimento, il cui scopo e funzionamento non è ancora del tutto chiaro. La prima ruota che si vede nel video sarebbe quella posta nell’angolo in basso a destra della scocca posteriore: volendo avanzare un’ipotesi, potrebbe servire ad azionare l’apertura della scocca rimovibile di cui se ne vocifera la presenza.

Il secondo e il terzo non sono altrettanto chiari: notiamo una rotella zigrinata che ricorda la regolazione del volume su alcuni player audio e un’altra parte che si alza. Quest’ultima potrebbe fare riferimento sempre alla scocca rimovibile, mostrando come questa possa essere sollevata per essere rimossa ed eventualmente sostituita. Resta il mistero legato a Nothing Lock, che si vocifera sarà un aggancio magnetico per il collegamento di accessori esterni.

