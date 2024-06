CMF Phone (1) costerà meno di Nothing Phone (2a), ecco quanto

Ormai manca solo la data di presentazione per CMF Phone (1), nome non ancora certo ma che comunque indica quello che sarà il primo smartphone lanciato dal sud-brand di Nothing. Pur essendo una startup nata da poco, la compagnia di Carl Pei ha deciso di abbracciare il concetto di sub-brand quasi da subito, rifacendosi a quanto visto con le varie Xiaomi e Redmi/POCO, OPPO e Realme/OnePlus, vivo e iQOO. E dopo aver discusso di immagini e specifiche tecniche, adesso le indiscrezioni ci portano quello che sarebbe il suo prezzo di vendita.

Nothing si prepara al lancio sul mercato di CMF Phone(1): svelato il prezzo di vendita

Dall’India arriva la voce di corridoio che vedrebbe CMF Phone (1) piazzato sul mercato al prezzo di lancio di 19.999 Rs (circa 222€) per la variante da 6/128 GB, ponendosi un gradino sotto ai 23.999 Rs richiesti per il più economico Nothing Phone (2a) nel taglio da 8/128 GB. Considerando che quest’ultimo in Italia costa 349€, possiamo ipotizzare che lo smartphone targato CMF possa essere importato attorno ai 299€.

È tutt’altro certo che CMF Phone (1) venga venduto fuori dall’India, dato che non sarebbe la prima volta che un prodotto molto economico rimane esclusivo del mercato emergente qual è quello indiano, con sconti al lancio che lo porterebbero a circa 17.000/18.000 Rs (189/200€).

Facendo un sunto di quanto trapelato finora, CMF Phone (1) si ispirerebbe al succitato Nothing Phone (2a) ma con modifiche non di poco conto. Avrebbe scocca rimovibile realizzata in ecopelle, display piatto OLED da 6,67″ Full HD+ a 120 Hz con protezione Gorilla Glass, SoC MediaTek Dimensity 7300, slot microSD, batteria da 5.000 mAh con ricarica 33W, doppia fotocamera da 50+50 MP con ultra-grandangolare, selfie camera da 16 MP, Android 14 e Nothing OS ma niente interfaccia Glyph; al suo posto ci sarebbe l’inedita funzionalità Nothing Lock.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le