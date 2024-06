CMF Phone 1 avrà una feature unica che i più nostalgici ameranno

Aggiornamento 25/06: dopo i primi teaser criptici e le indiscrezioni, ora arriva la conferma ufficiale sul primo smartphone di CMF. Trovate tutte le novità direttamente all’interno dell’articolo.

Arriva qualche certezza in più sul primo smartphone targato CMF by Nothing. Da quando è stato creato, il sub-brand ha fatto il suo debutto sul mercato concentrandosi sulla realizzazione di accessori di varia natura, fra smartwatch, cuffie cablate e non, caricatori e quant’altro. Adesso è ufficialmente pronto a tuffarsi anche nel settore telefonico, e potrebbe farlo portando sul piatto un modello sì economico ma particolareggiato da una funzionalità piuttosto atipica. Ecco la primissima immagine di CMF Phone 1 ed è davvero un mistero.

Il primo smartphone di CMF by Nothing avrà una caratteristiche inaspettata: Phone 1 confermato ufficialmente

Breaking the mould. pic.twitter.com/RgjUFtVx3A — CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 21, 2024

Finora se n’era parlato sotto forma di rumor e adesso è pressoché confermato: CMF Phone 1 riporterà in auge il concetto di scocca removibile. In confezione sarà sì fornito il classico accessorio per rimuovere lo slot SIM, ma da un lato avrà anche una punta a taglio e fungerà da mini-cacciavite per rimuovere la vite presente.

A turn for the best.

CMF Phone 1. Coming 8 July. pic.twitter.com/SG4vowRRdQ — CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 25, 2024

Nothing ha così ripensato il meccanismo che finora era stato utilizzato per praticamente ogni vecchio telefono, la cui scocca era removibile forzandone l’incastro con il telaio. Questo sarà utile non soltanto per eventualmente accedere alla componentistica interna per sostituirla in caso fossero da riparare (batteria in primis), ma anche per cambiarla con scocche di altri colori e materiali, e si ipotizza che vengano forniti i file per realizzarle con la stampante 3D.

Introducing CMF Phone 1. Wonderful by design.



Leveraging @nothing's innovation and meticulous attention to design, it serves as a wonderful entry point to our entire product ecosystem.



As others overlook this category, we're giving it our full attention.



Coming soon. pic.twitter.com/gaeRCjuTC9 — CMF by Nothing (@cmfbynothing) June 6, 2024

Questo è un altro teaser postato da Nothing e CMF ed è subito evidente che non si tratta dello stesso dispositivo visto di recente in un altro poster. Il precedente dovrebbe essere dedicato al cosiddetto Nothing Lock, nome utilizzato dai leaker (pertanto tutt’altro che certo) per indicare un connettore per accessori.

L’utente potrebbe utilizzarlo per attaccare gadget esclusivi di Nothing, per esempio cordini o staffe di supporto; non è chiaro se l’attacco sia magnetico o meno, perché un altro teaser Nothing contiene una vite, il ché potrebbe suggerire un attacco più tipicamente meccanico tramite rotazione. Tornado al sub-brand di Nothing, le cose si mettono diversamente: CMF Phone 1 è stato confermato in via ufficiale e c’è una prima immagine.

Il dispositivo presenta una back cover in simil-pelle arancione ed un particolare modulo rotante che pare simile a quello presente a bordo degli accessori Neckband Pro e Buds. CMF Phone 1 potrebbe avere dalla sua il già citato ed inedito Nothing Lock, come si evince anche dalle presunte foto dal vivo trapelate tempo fa, dove vediamo uno smartphone ben diverso dalle immagini render precedenti. Il fatto che la cover anti-spionaggio paparazzata abbia una protuberanza proprio in corrispondenza dell’attacco in questione non sarebbe un caso.

Tornando indietro nei giorni, c’è un altro teaser postato da Nothing che parlerebbe in maniera sibillina di questo CMF Phone (1). Viene ritratto Beedrill, Pokémon che nella lista del Pokédex nazionale della prima generazione di Kanto sarebbe il numero 15. Ma cosa c’entra, qualcuno potrebbe chiedersi?

Beh, questo numero sarebbe associato proprio al telefono coinvolto, che secondo quanto trapelò tempo fa avrebbe come sigla interna A015. E il fatto che Phone (1), (2) e (2a) siano siglati come A063, A065 e A142 e che questo A015 non segua la numerazione Nothing confermerebbe il suo essere a marchio CMF. Volete conoscere le specifiche del primo smartphone CMF by Nothing? Allora date un’occhiata all’articolo dedicato.

