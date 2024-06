Dove comprare OnePlus Ace 3 Pro: il flagship dalla batteria GLACIALE

Dopo Ace 3 e Ace 3V, è tempo di passare al modello top della gamma: elegante, potente, con una batteria enorme ed un comparto fotografico che non fa una piega. Ed ecco arrivare, puntuale come sempre, l’occasione per mettere le mani sul flagship: ecco dove comprare OnePlus Ace 3 Pro, con la possibilità di risparmiare grazie al nostro coupon esclusivo!

OnePlus Ace 3 Pro: dove comprare il nuovo flagship della serie Ace

Crediti: OnePlus

Il nuovo modello della famiglia Ace alza il tiro e si presenta come un vero e proprio flagship. Tuttavia la grande novità non è di certo la presenza dello Snapdragon 8 Gen 3, bensì la nuova batteria da ben 6.100 mAh. Quest’ultima è la prima con tecnologia Glacier Battery, realizzata in collaborazione con un’azienda leader del settore (CATL): la densità energetica è maggiore ma senza impattare su dimensioni e peso. Inoltre, secondo la compagnia asiatica, anche dopo 4 anni di utilizzo queste batterie manterranno almeno l’80% della loro capacità. Niente male, eh? Per saperne di più dai un’occhiata al nostro approfondimento o continua a leggere per scoprire dove comprare OnePlus Ace 3 Pro! – N.B. in basso trovi il link all’acquisto e – dove disponibile – il coupon dedicato. Se non visualizzi correttamente i box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

GizTop

Lo smartphone è dotato di ColorOS 14.1 su base Android 14 in versione cinese e – come riportato dallo store – si tratta di un software multilingue che comprende anche l’italiano. Il dispositivo è un modello China ma è stato preinstallato il Play Store insieme ai servizi Google. Ovviamente abbiamo a che fare con uno store affidabile, che conosciamo bene e che permette di pagare con PayPal (per la massima sicurezza).

Domande frequenti su OnePlus Ace 3 Pro

OnePlus Ace 3 Pro è in Italiano? Lo smartphone in versione cinese è dotato di software multilingue ed è presente anche l’italiano. OnePlus Ace 3 Pro ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. OnePlus Ace 3 Pro supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone sopporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da OnePlus Ace 3 Pro? 4G – LTE FDD B1/3/4/5/8/18/19/26/28A – TD-LTE B34/38/39/40/41

5G – n1/n3/n5/n8/n28A/n41/n77/n78

OnePlus Ace 3 Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 163,3 x 75,27 x 8,69/8,85/8,95 mm per un peso di 207/212/225 grammi

Certificazione IP65

Display curvo AMOLED 8T a 10 bit da 6,78″ 1.5K+ (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nits e protezione Gorilla Glass Victus 2

8T a 10 bit da (2.780 x 1.264 pixel) con densità di 450 PPI, refresh rate , PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 4.500 nits e protezione Gorilla Glass Victus 2 Lettore ID ottico sotto lo schermo

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 2 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 3 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.100 mAh con ricarica SuperVOOC da 100W

con ricarica SuperVOOC da Fotocamera da 50+8+2 MP f/1.8-2.2-2.4 con Sony LYT-800 e OIS, ultra-grandangolare da 112° e macro da 4 cm

f/1.8-2.2-2.4 con Sony LYT-800 e OIS, ultra-grandangolare da 112° e macro da 4 cm Selfie camera da 16 MP f/2.4

f/2.4 Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS a doppia frequenza, speaker stereo, USB-C 2.0, NFC, sensore IR, Alert Slider

Android 14 con ColorOS 14.1

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️