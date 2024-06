CMF Phone (1), immagini trapelate: avrà una feature sorprendente

È sempre più papabile l’ipotesi secondo cui l’ultimo teaser Nothing non si riferisca al marchio principale bensì al primo smartphone CMF by Nothing. Da quando lo ha creato, il sub-brand ha fatto il suo debutto sul mercato concentrandosi sulla realizzazione di accessori di varia natura, fra smartwatch, cuffie cablate e non, caricatori e quant’altro. Adesso pare pronto a tuffarsi anche nel settore telefonico, e potrebbe farlo portando sul piatto un modello sì economico ma particolareggiato da una funzionalità piuttosto atipica.

Il primo smartphone di CMF by Nothing avrà una caratteristiche inaspettata

Questo è il teaser postato da Nothing, e a un occhio distratto potrebbe anticipare quello che sarebbe il primo tablet della compagnia, ma adesso sappiamo praticamente per certo che non lo sarà. Al contrario, sarebbe il cosiddetto Nothing Lock, nome utilizzato dai leaker (pertanto tutt’altro che certo) per indicare un connettore per accessori. L’utente potrebbe utilizzarlo per attaccare gadget esclusivi di Nothing, per esempio cordini o staffe di supporto; non è chiaro se l’attacco sia magnetico o meno, perché un altro teaser Nothing contiene una vite, il ché potrebbe suggerire un attacco più tipicamente meccanico tramite rotazione.

Che CMF Phone (1) possa presentare questo inedito Nothing Lock lo si nota anche dalle foto dal vivo che sono trapelate tempo fa, dove vediamo uno smartphone ben diverso dalle immagini render precedenti. Il fatto che la cover anti-spionaggio paparazzata abbia una protuberanza proprio in corrispondenza dell’attacco in questione non sarebbe un caso.

Tornando indietro nei giorni, c’è un altro teaser postato da Nothing che parlerebbe in maniera sibillina di questo CMF Phone (1). Viene ritratto Beedrill, Pokémon che nella lista del Pokédex nazionale della prima generazione di Kanto sarebbe il numero 15. Ma cosa c’entra, qualcuno potrebbe chiedersi?

Beh, questo numero sarebbe associato proprio al telefono coinvolto, che secondo quanto trapelò tempo fa avrebbe come sigla interna A015. E il fatto che Phone (1), (2) e (2a) siano siglati come A063, A065 e A142 e che questo A015 non segua la numerazione Nothing confermerebbe il suo essere a marchio CMF. Volete conoscere le specifiche del primo smartphone CMF by Nothing? Allora vi invito a leggere l’articolo dedicato.

