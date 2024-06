Svelato il nome dell’intelligenza artificiale di Apple: ecco come si chiamerà la nuova AI

Mancano poche ore alla presentazione ufficiale, ma i dettagli sull’intelligenza artificiale di Apple sembrano proprio non voler rimanere un segreto fino ad allora. In rete, infatti, continuano ad emergere informazioni su quelle che saranno le funzionalità, le applicazioni e adesso anche il nome che prenderà la tanto attesa AI in arrivo su iPhone, iPad e Mac.

Apple Intelligence sarà il nome dell’AI per iPhone, iPad e Mac

Crediti: Canva

Le funzionalità AI, che verranno lanciate in molto probabilmente in versione beta, in arrivo su iOS 18 saranno probabilmente raccolte tutte sotto il nome “Apple Intelligence“, secondo quando condiviso dal celebre giornalista di Bloomberg Mark Gurman. Se dovesse essere confermato, sarà interessante capire anche se il nome verrà mantenuto a livello internazionale o se verrà tradotto paese per paese (diventando da noi, per esempio, Intelligenza Apple).

Sotto il nome Apple Intelligence, tuttavia, verranno raccolte soltanto le funzioni peculiari sviluppate dal team di Tim Cook: il chatbot, frutto della collaborazione con OpenAI, non dovrebbe far parte di questa categoria. Apple, infatti, sfrutterà la propria tecnologia ed alcuni strumenti presi in prestito dagli sviluppatori di ChatGPT.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le