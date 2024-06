Samsung Galaxy Watch FE praticamente ufficiale, fra immagini e specifiche

Da tempo si discute se effettivamente vedremo Samsung Galaxy Watch FE o se quanto trapelato finora possa essere presentato sotto forma di Samsung Galaxy Watch 4 (2024). Adesso che il leaker Sudhanshu Ambhore ci presenta immagini e specifiche dello smartwatch, abbiamo la conferma che quello in arrivo dovrebbe presentarsi come una riedizione dello smartwatch di qualche anno fa.

Sappiamo praticamente tutto su Samsung Galaxy Watch FE: ecco quali saranno le novità

Exclusive: Samsung Galaxy Watch FE renders! pic.twitter.com/Jtzp9eUIaC — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) June 4, 2024

Disponibile nelle tre colorazioni Nero, Azzurro e Rosa e con due pulsanti laterali, non è ancora del tutto chiaro con quale nome verrà lanciato sul mercato, anche se il leaker lo chiama nuovamente Samsung Galaxy Watch FE. Avrebbe senso, perché permetterebbe all’azienda di sfruttare la nome dell’apprezzata serie FE (Fan Edition) con cui è solita lanciare prodotti dal miglior rapporto qualità/prezzo, come si vocifera dovrebbe accadere con Galaxy S24 FE, Galaxy Z Fold e Z Flip 6 FE.

Dubbi sul nome a parte, vediamo quali sarebbero le specifiche tecniche. Stando al leaker, avremmo uno smartwatch con cassa in alluminio certificata IP68 e MIL-STD-810H per proteggerlo da immersioni fino a 5 metri e urti. Avrebbe uno schermo Super AMOLED da 1,2″ 396 x 396 pixel, chipset Exynos W920 con CPU dual-core fino a 1,18 GHz, 1,5 GB di RAM e 16 GB di ROM, batteria da 247 mAh con autonomia fino a 30 ore e ricarica wireless magnetica, connettività Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, microfono, speaker, cardiofrequenzimetro con ECG, sensore di luminosità, motore di vibrazione e Wear OS con One UI Watch 5.0.

Se tutto andrà come previsto, Samsung Galaxy Watch FE dovrebbe essere presentato all’evento Unpacked estivo, che sarà ricco di novità, a partire da Z Fold 6 e Z Flip 6, assieme alla serie Watch 7, all’inedito Watch X e al tanto atteso Galaxy Ring.

