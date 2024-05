Sony Xperia 1 VI ufficiale: niente display da record, ma specifiche al top

Fra tutte le compagnie che compongono il mercato telefonico, Sony era rimasta praticamente l’ultima a non aver presentato il suo top di gamma di ultima generazione, ma adesso abbiamo Sony Xperia 1 VI. Lo smartphone porta avanti quanto realizzato con il modello precedente, rinnovando un modello che punta molto se non tutto sulla multimedialità, anche se c’è un’importante differenza di cui parlare.

Sony Xperia 1 VI è il nuovo top di gamma con velleità multimediali al top

In passato, Sony si era contraddistinta per sfruttare il suo know-how in ambito televisivo anche su smartphone, utilizzando schermi 4K con form factor allungati in 21:9. A questo giro, però, l’azienda nipponica ha deciso di adottare una scelta più modesta e in linea con la concorrenza, per un pannello piatto OLED da 6,5″ Full HD+ (2.340 x 1.080 pixel) in 19.5:9 con densità di 396 PPI, refresh rate LTPO 1-120 Hz, luminosità a 1.300 nits, Bravia HDR e protezione Gorilla Glass Victus 2.

Misura 162 x 74 x 8,2 mm, pesa 192 grammi, è certificato IP68, dietro c’è vetro Gorilla Glass Victus e, anche se c’è un display OLED, il lettore d’impronte rimane laterale. Il tutto si basa su Snapdragon 8 Gen 3, SoC 4 a nm con CPU octa-core (1 x 3,3 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520) e GPU Adreno 750, assieme a memorie da 12 GB di RAM LPDDR5X e 256/512 GB di ROM UFS 4.0 espandibile via microSD. La batteria rimane una 5.000 mAh con ricarica rapida 30W e wireless 11W, e dentro c’è anche un impianto di dissipazione con camera di vapore che si occupa di tenere più basse le temperature.

Le cornici attorno al display rimangono, ma questo permette l’utilizzo di speaker stereo frontali per uno smartphone che va all-in sulla multimedialità. Lo si nota anche sulla presenza dell’ingresso mini-jack da 3,5 mm con circuiteria premium per migliorare la qualità dell’output sonoro, così come al supporto Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, 360 Reality Audio, LDAC, DSEE Ultimate, profili sonori Sony Pictures e Sony Music.

Oltre all’audio, il focus è la fotocamera, con una tripla 48+12+12 MP f/1.9-2.2-2.3, apparentemente uguale a quella dell’Xperia 1 V. Il sensore principale è lo stesso Sony IMX888 da 1/1.4″, ma questa volta ha una modalità di scatto che sfrutta tutti i 48 MP e non solo il Pixel Binning a 12 MP. Essendo un sensore Exmor T For Mobile, usa la tecnologia “dual-layer transistor” per migliorare luminosità e rumore tramite pixel a doppio strato con fotodiodo e fototransistor separati; inoltre, la feature zoom 2x in-sensor utilizza un crop dei 48 MP per simulare un teleobiettivo 2x.

L’ultra-grandangolare rimane lo stesso Sony IMX563 da 1/2.558″ con FoV di 123° mentre cambia il teleobiettivo, un Sony IMX650 da 1/3.5″ il cui zoom continuo offre una lunghezza focale variabile che da 3.5x-5.2x passa a 3.5x-7.1x con l’aggiunta di supporto macro per scattare a 4 cm di distanza dal soggetto; sensori a parte, il nuovo top Sony mantiene il tasto fisico per la fotocamera e le lenti Carl Zeiss*.

Lato software, Sony ha ben deciso di unire le app Photography Pro, Videography Pro e Cinema Pro in una singola app fotografica, anche se viene aggiunta una nuova app Video Creator per i video. Si è parlato anche di intelligenza artificiale: l’AI studia i soggetti inquadrati per stimarne la struttura scheletrica e mantenerli a fuoco in tutte le situazioni.

Sony Xperia 1 VI è disponibile nelle colorazioni Black, Platinum Silver e Khaki Green al prezzo di listino di 1.399€ con disponibilità dal mese di giugno 2024.

