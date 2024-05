PUBG Mobile a 120 fps: quali sono gli smartphone supportati

Come anticipato da diverso tempo, il nuovo aggiornamento di PUBG Mobile (la versione 3.2, per la precisione) ha introdotto la nuova modalità per giocare a 120 fps: andiamo a vedere subito quali sono gli smartphone supportati, con cui è possibile sfruttare la massima fluidità consentita. Si tratta di una novità decisamente interessante, specialmente per gli utenti più competitivi (che ora potranno beneficiale di una maggiore reattività).

Ora è possibile giocare a PUBG Mobile nella modalità 120 fps: ecco la lista degli smartphone supportati

Crediti: KRAFTON

L’aggiornamento alla versione 3.2 di PUBG Mobile è già disponibile per tutti gli utenti a livello globale: l’update è scaricabile tramite il Play Store di Google e l’App Store di iOS e porta con sé varie novità. I nuovi contenuti comprendono tante aggiunte, ma in quest’occasione ci concentriamo su una in particolare. PUBG Mobile 3.2, infatti, vede l’introduzione della modalità a 120 fps: il limite si alza dai precedenti 90 fps, garantendo un’esperienza di gioco più fluida e reattiva, ma ovviamente l’altro lato della medaglia è la necessità di un telefono compatibile. Ma quali sono gli smartphone supportati con cui è possibile giocare a 120 fps su PUBG Mobile? Al momento la lista è ancora ristretta, ma è probabile che nel corso dei prossimi giorni ci saranno ulteriori modelli.

Samsung Galaxy S24

Samsung Galaxy S24+

Samsung Galaxy S24 Ultra

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold 5

Infinix GT 20 Pro

Questi sono i telefoni confermati ufficialmente: nel momento in cui scriviamo solo Samsung e Infinix hanno rilasciato un comunicato al riguardo, specificando i dispositivi compatibili. Intanto su Reddit è stato aperto un thread che comprende un elenco basato sul feedback degli utenti (trovate il link in fonte). Ecco gli smartphone che sono stati segnalati dagli appassionati.

Nubia Z50

Nubia Z60 Ultra

RedMagic 9

RedMagic 9 Pro

OnePlus 12

OnePlus 11

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPad Pro a partire dal 2020

Ovviamente questa seconda lista non è stata confermata in via ufficiale e potrebbero esserci delle incongruenze. Per sicurezza consigliamo di provare direttamente tramite in proprio smartphone: per abilitare i 120 fps su PUB Mobile basta accedere alle Impostazioni, poi alla sezione dedicata alla Grafica e selezionare Ultra Extreme (per il refresh rate).

