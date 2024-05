Google lancia Android 14 QPR3 Beta 2.2: tutte le novità

Nonostante il focus sia, per forza di cose, passato al nuovo Android 15, Google sembra non aver dimenticato la precedente versione del sistema operativo mobile e si sta preparando ad ultimare i lavori che porteranno al lancio dell’aggiornamento di giugno. Android 14 QPR3 Beta 2.2, infatti, arriva oggi portando con sé la risoluzione di alcuni bug che hanno causato problemi agli utenti nelle ultime settimane.

Ultimi ritocchi prima del lancio: Android 14 QPR3 è sempre più vicino

Crediti: 9to5Google

Android 14 QPR3 Beta 2.2 con il numero di build AP21.240305.006 e le patch di sicurezza di marzo 2024, è disponibile da oggi per Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7, Pixel 7 Pro, Pixel 7a, Pixel Tablet, Pixel Fold, Pixel 8, e Pixel 8 Pro. Al momento non è ancora disponibile la versione per il nuovo Pixel 8a, che presumibilmente riceverà l’aggiornamento solo in versione finale. Di seguito il changelog completo.

Risolto un problema che causava la perdita della connessione dati mobile, anche quando il dispositivo riceveva un segnale molto forte

Risolti diversi problemi che impattavano la stabilità di sistema e della connettività

La versione finale di Android 14 QPR3 dovrebbe arrivare nel mese di giugno, quindi potrebbero mancare ancora poche settimane prima che l’aggiornamento sia finalmente pronto per il grande pubblico.

