Snapdragon X Elite: i primi benchmark reali deludono le aspettative

C’è un alone di scetticismo attorno alle promesse fatte da Qualcomm sullo Snapdragon X Elite, il SoC che dovrebbe risollevare le sorti di Windows su ARM. Dopo anni di esperimenti, il chipmaker sembrerebbe aver trovato una quadra, con l’acquisizione di NUVIA che gli ha permesso di creare una CPU con core proprietari Oryon la cui ambizione è quella di avere prestazioni paragonabili se non superiori a quelle di Apple, Intel e AMD. Fra pochissimi giorni arriveranno sugli scaffali i primi PC alimentati dal microchip, ma i primi benchmark reali sono lontani da quanto anticipato da Qualcomm.

Snapdragon X Elite sta arrivando, ma i benchmark reali non sono entusiasmanti

For those who can’t comprehend how f*cking miserable this is, X Elite’s actual big core performance is slower than the 4-year-old A14 chip in the iPhone 12 mini.



Qualcomm initially inflated the single-core score to 3200, which dropped to 2900 in an actual Windows environment,… pic.twitter.com/SFxk8sEMZm — INIYSA (@lafaiel) June 13, 2024

Nei test di laboratorio condotti da Qualcomm, lo Snapdragon X Elite è capace di raggiungere livelli su GeekBench attorno ai 2.900/15.000 punti in single/multi-core. Da quando se ne parla, però, circolano in rete voci che darebbero contro a quanto pubblicato dalla compagnia, affermando che i benchmark sarebbero truccati e in verità i punteggi ottenibili sarebbero ben inferiori. Prendendo in esame un modello di notebook quale il Samsung Galaxy Book 4 Edge, uno dei primissimi ad averlo, i risultati sulla piattaforma di benchmarking sarebbero di circa 1.800/11.000 punti, sia se utilizzato a batteria o attaccato alla corrente.

Per avere un termine di paragone, uno smartphone del 2020 come iPhone 12 Mini è capace di superare i 2.000 punti in single-core su GeekBench. Il motivo sarebbe legato alla frequenza della CPU, che non andrebbe oltre i 2,5 GHz, ben sotto i 4 GHz dichiarati da Qualcomm. C’è chi imputa questo limite alla gestione di Samsung, che per il suo PC avrebbe scelto di adoperare una gestione del thermal throttling piuttosto aggressiva per migliorarne l’autonomia.

Trattandosi di prodotti non ancora in commercio, non è da escludere che arrivino aggiornamenti correttivi e/o migliorativi, anche se risulta difficile credere che potrebbero esserci modifiche radicali in tal senso. Se si espande la ricerca dei benchmark ad altri modelli come quelli di Lenovo e ASUS, infatti, si possono trovare punteggi più vicini a quelli pubblicati da Qualcomm. A questo punto, non resta che attendere la scadenza dell’embargo sulle recensioni per avere un quadro più chiaro della situazione.

