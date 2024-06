Amazfit Helio Ring ufficiale in Italia: prezzo e bundle con smartwatch!

Dopo la presentazione al CES 2024 e il debutto negli USA, ecco che il primo anello smart di Amazfit arriva finalmente anche alle nostre latitudini. Amazfit Helio Ring è ufficiale in Italia ed è già disponibile all’acquisto sia da solo che con vari bunble. Ecco tutte le novità di questo particolare gadget dedicato alla salute e al fitness, con caratteristiche e prezzo per il nostro paese!

Amazfit Helio Ring arriva in Italia: caratteristiche e prezzo del nuovo anello smart

Crediti: Amazfit

Ormai è chiaro quale sarà il trend del 2024, a partire proprio da questa estate: i riflettori sono tutti puntati sugli anelli smart, accessori finora dedicati ad una platea ristretta ma pronti ad essere sdoganati al grande pubblico. Amazfit Helio Ring è il primo anello intelligente della compagnia cinese, caratterizzato da uno stile unico e tante funzioni pensate per la salute. Il portfolio iniziale prevede un numero limitato di taglie, ma nelle prossime settimane verranno introdotte ulteriori misure. L’azienda ha anche pubblicato un video utile, che permette di misurare con precisione la taglia.

Realizzato in lega di titanio, un materiale che rispetta la pelle e non fa sudare, l’anello intelligente è più compatto e comodo di uno smartwatch, specialmente da indossare durante la notte. La vicinanza del sensore al polso dell’utente consente una misurazione ancora più accurata dei dati sulla salute, con il risultato di un monitoraggio, un’analisi e una guida al recupero senza precedenti quando i dati vengono raccolti nell’app Zepp. A proposito del sonno, i dati completi relativi alla condizione fisica e mentale dell’utente vengono tradotti in un punteggio intuitivo attraverso l’app. Questo punteggio dà un’idea generale del proprio stato di riposo e benessere generale e viene poi raccolto dall’applicazione insieme ad altre metriche chiave per il periodo di riposo, tra cui:

il punteggio di qualità del sonno;

il tempo di recupero completo;

la variabilità della frequenza cardiaca nel sonno;

la frequenza cardiaca a riposo.

Amazfit Helio Ring raggiunge il suo massimo potenziale se abbinato a uno smartwatch Amazfit, come i modelli Cheetah Pro, T-Rex Ultra o Falcon. L’app Zepp integra perfettamente le informazioni provenienti dall’orologio e dall’anello dell’utente, eliminando la necessità di navigare tra più applicazioni per accedere ai dati sull’allenamento e sul sonno. Il dispositivo offre il monitoraggio della salute e del fitness 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con il controllo dell’attività cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e la temperatura. L’indossabile è dotato di resistenza all’acqua fino a 10 ATM e monta batterie da 18,5 mAh (taglia 10) e da 20,5 mAh (taglia 12), per un’autonomia di circa 4 giorni.

Crediti: Amazfit

Il nuovo anello smart Amazfit Helio Ring è in vendita in Italia al prezzo di 299,9€ (tramite lo store ufficiale Amazfit). Ovviamente non potevano mancare delle occasioni per risparmiare, ma è necessario acquistare il dispositivo in bundle; di seguito trovate tutte le configurazioni disponibili.

Helio Ring + Amazfit Cheetah Pro a 449,9€

Helio Ring + Amazfit T-Rex Ultra a 549,9€

Helio Ring + Amazfit Falcon a 649,8€

Abbinato a questi indossabili, l’anello smart viene proposto a soli 149,9€: praticamente a metà prezzo rispetto all’acquisto separatamente. I bundle scontati sono disponibili su Amazon (è probabile che saranno aggiunti alla piattaforma a strettissimo giro).

I link di acquisto presenti in questo articolo generano una piccola commissione per GizChina.it. Scopri tutti i dettagli qui.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le