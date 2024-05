Fai shopping con l’app di MediaWorld e ricevi il 10% di sconto!

A inizio mese c’è stato l’evento NO IVA (sempre gradito, vista la possibilità di risparmiare davvero tanto sul meglio della tecnologia) ed ora arriva un’altra promozione interessante, proprio a metà maggio. Si tratta dell’iniziativa APP DAYS di MediaWorld, che ti permette di ricevere uno sconto del 10% su tantissimi prodotti e la consegna gratuita: ecco tutti i dettagli su come fare per risparmiare!

APP DAYS MediaWorld: 10% di sconto + consegna gratis, ma solo con carta MW Club e dall’applicazione

Crediti: MediaWorld

Come al solito si tratta di una promozione lampo, con una durata molto limitata: gli APP DAYS MediaWorld terminano il 17 maggio, quindi conviene affrettarsi e dare subito un’occhiata ai prodotti compatibili con la promo. Grazie alla nuova iniziativa è possibile ottenere uno sconto del 10% su tanti prodotti selezionati (ben 1000 articoli); inoltre è presente la spedizione gratis. Ci sono soltanto due “limitazioni”, ma nulla di complicato: per prima cosa gli acquisti vanno fatti tramite l’applicazione di MediaWorld, disponibile su Android e iOS; si tratta, poi, di una promozione dedicata ai possessori della carta MediaWorld Club. Nessun problema neanche in questo caso: il programma fedeltà dello store non costa nulla e basta solo registrarsi tramite questo link (l’iscrizione è gratuita).

L’abbiamo anticipato poco sopra e lo ribadiamo ancora: i prodotti compatibili con l’iniziativa APP DAYS di MediaWorld sono davvero tanti e di molteplici categorie differenti. Ci sono smartphone, smartwatch, accessori per mobile e computer, PC e PC gaming, televisori, prodotti audio, console e videogiochi, monopattini e bici elettriche, articoli smart home, grandi elettrodomestici e non solo. Per scoprire tutti i 1000 prodotti in sconto dai un’occhiata alla pagina dedicata! Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

