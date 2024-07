Aspettate Xiaomi Band 9? Prime IMMAGINI e NOVITÀ!

Il periodo estivo non è mai stato un problema per Xiaomi: la casa di Lei Jun non si è mai fatta intimidire dalle alte temperature, ma anzi alcuni dei suoi modelli più interessanti hanno trovato spazio proprio in pieno agosto. Anche l’estate 2024 sarà interessantissima, con tante novità: tra queste ci sarà Xiaomi Band 9, finalmente protagonista delle prime immagini leak (ma non nascondiamo un pizzico di delusione)!

Xiaomi Band 9 mostrata per la prima volta: quali saranno le novità della nuova smartband

Crediti: xm.cz

Le prime immagini render di Xiaomi Band 9 mostrano un design ampiamente collaudato con un corpo a capsula (ormai si tratta di un look iconico) ma con l’aggancio che abbiamo visto a bordo di Xiaomi Band 8. In realtà non ci sono novità sul fronte del design: la nuova incarnazione della smartband di Xiaomi sembra identica all’attuale generazione. La struttura è realizzata in lega di allumino con effetto sabbiato (Band 8 ha una finitura lucida) e saranno lanciate 5 colorazioni differenti (coordinate ai cinturini): Silver, Black, Blue, Purple, Pink. Le dimensioni sarebbero di 46,53 x 21,63 x 10,95 mm per un peso di 27,4 grammi: rispetto a Band 8 pare leggermente più compatto, ma con un peso simile.

Non cambia il display, sempre un’unità AMOLED da 1,62″ con risoluzione 490 x 192 pixel e 326 PPI. Le migliorie arrivano sul fronte della luminosità massima, ora raddoppiata (da 600 nit a 1.200 nit); il tutto ancora una volta con refresh rate a 60 Hz. La batteria si fa leggermente più ampia (del 23%) e sale a 233 mAh, per un’autonomia fino a 21 giorni (oppure fino a 9 giorni con Always-on Display attivo). La ricarica completa dovrebbe avvenire in circa un’ora. Migliora anche la connettività con il Bluetooth 5.4 (un bel salto rispetto alla versione 5.1 della Band 8). Il dispositivo dovrebbe montare un motore di vibrazione rinnovato, in grado di offrire fino a 20 modalità diverse.

Crediti: xm.cz

Xiaomi Band 9 avrà le stesse funzioni ma dovrebbe offrire una maggiore precisione (del 10%) rispetto alla precedente generazione; presente all’appello il cardiofrequenzimetro, il monitoraggio dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo del sonno e il supporto ad oltre 150 sport, tra cui il nuovo (vista la resistenza fino a 5 ATM).

Crediti: Weibo

Infine arriva anche un’altra indiscrezione (da prendere assolutamente con le pinze), secondo cui potrebbe debuttare anche un’inedita versione in ceramica bianca. Il lancio di Xiaomi Band 9 è atteso nel corso delle prossime settimane (ma non è dato di sapere quando arriverà Global); per il prezzo si vocifera di circa 39€ al cambio attuale, quindi una cifra simile a quella di Band 8 al lancio.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️