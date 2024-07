Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold: saranno questi i prezzi europei?

Manca poco più di un mese alla presentazione ufficiale di Google Pixel 9, ma il web è già pieno di informazioni e indiscrezioni su quelle che saranno le novità introdotte con la nuova serie di flagship Android. In particolar modo, nelle ultime ore sono emersi online i possibili prezzi europei per tutti quelli che potrebbero essere i modelli che andranno a comporre la nuova lineup, con alcune sorprese inaspettate.

I prezzi europei della serie Google Pixel 9 trapelano in rete: si parte da 899€

Crediti: Dealabs

Stando alle informazioni condivise dal celebre ed affidabile insider billbil-kun su Dealabs, la lineup dei nuovi smartphone di Google sarà composta da: Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL, Pixel 9 Pro Fold. I prezzi, almeno quelli francesi (e di conseguenza quelli europei), partiranno da 899€ fino ad arrivare alla versione top di gamma foldable che potrebbe costare addirittura 2029€. Di seguito, la lista completa dei possibili prezzi trapelati in rete.

Google Pixel 9 – 128 GB: 899€

– 128 GB: 899€ Google Pixel 9 – 256 GB: 999€

Google Pixel 9 Pro – 128 GB: 1099€

– 128 GB: 1099€ Google Pixel 9 Pro – 256 GB: 1199€

Google Pixel 9 Pro – 512 GB: 1329€

Google Pixel 9 Pro XL – 128 GB: 1199€

– 128 GB: 1199€ Google Pixel 9 Pro XL – 256 GB: 1299€

Google Pixel 9 Pro XL – 512 GB: 1429€

Google Pixel 9 Pro XL – 1 TB: 1689€

Google Pixel 9 Pro Fold – 256 GB: 1899€

– 256 GB: 1899€ Google Pixel 9 Pro Fold – 512 GB: 2029€

Ci sarebbero novità anche per quanto riguarda le colorazioni degli smartphone: nello specifico, Pixel 9 potrebbe essere disponibile in Obsidian, Porcelain, Cosmo e Mojito, mentre le versioni Pro e Pro XL potrebbero arrivare in Obsidian, Porcelain, Hazel e Pink. Per quanto riguarda 9 Pro Fold, invece, le colorazioni potrebbero essere solo due: Obsidian e Porcelain.

