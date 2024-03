L’intelligenza artificiale sta arrivando in WhatsApp: prime immagini del chatbot

Aggiornamento 23/03: per la prima volta, grazie ad una nuova beta, possiamo vedere in azione il chatbot di Meta AI che sarà prossimamente disponibile all’interno di WhatsApp. Trovate tutti gli aggiornamenti all’interno dell’articolo.

Non è un segreto il fatto che Meta stia lavorando per l’introduzione dell’intelligenza artificiale in tutte le sue applicazioni e social network, tra cui anche WhatsApp. La compagnia guidata da Mark Zuckerberg, infatti, ha annunciato l’intenzione si introdurre dei chatbot con diverse personalità con cui gli utenti possano chattare liberamente, ed oggi possiamo vederne le prime tracce all’interno della versione beta della celebre app di messaggistica istantanea.

Un collegamento rapido per chattare con l’intelligenza artificiale in arrivo in WhatsApp

Crediti: WaBetaInfo

Nella versione 2.23.24.26 di WhatsApp per Android, per alcuni utenti è stata introdotta la possibilità di conversare con i chatbot alimentati dall’intelligenza artificiale tramite un nuovo pulsante posizionato nelle prossimità di quello utilizzato per creare una nuova chat. Questa scorciatoia permetterà quindi di accedere con un solo tap alle chat con l’AI direttamente dalla lista delle conversazioni.

Sembra difficile che questa nuova funzionalità possa essere disponibile per tutti già entro la fine di quest’anno, nonostante in alcune zone del mondo siano già disponibili gli sticker con AI. Possibile quindi che WhatsApp decida di portare ufficialmente la nuova scorciatoia per i chatbot nell’applicazione direttamente durante le prime settimane del 2024.

Aggiornamento 23/11: la scorciatoia arriva anche in iOS

Crediti: WaBetaInfo

Con la versione 23.24.10.71 Beta di WhatsApp per iOS, Meta porta anche sulla piattaforma di Apple le scorciatoie per interagire in modo diretto con i chatbot nella celebre app di messaggistica istantanea. Rispetto alla versione per Android, la scorciatoia non si trova in prossimità del pulsante per creare una nuova conversazione, bensì direttamente nella barra in alto.

L’introduzioni di questa funzionalità anche su iOS lascia ben sperare per un lancio pubblico più vicino di quanto si possa pensare.

Aggiornamento 28/11: arriva la possibilità di nascondere l’AI

Crediti: WaBetaInfo

Sempre più utenti della versione beta di WhatsApp stanno avendo accesso alla nuova scorciatoia per la comunicazione diretta con i Chatbot dotato di intelligenza artificiale, segno tangibile dal fatto che il lancio in versione stabile si sta avvicinando sempre di più. Nell’ultima versione beta 2.23.25.15 per Android, inoltre, è stata introdotta la possibilità di nascondere il pulsante dedicato all’AI, nel caso in cui non si abbia alcuna intenzione di comunicare con il servizio di intelligenza artificiale di WhatsApp.

Aggiornamento 23/03: prime immagini del chatbot Meta AI

Crediti: WaBetaInfo

Grazie alla beta 2.24.7.14 di WhatsApp per Android, possiamo finalmente vedere in azione il chatbot di Meta AI all’interno della celebre app di messaggistica istantanea. La particolarità di questa intelligenza artificiale sarà quella di poter rispondere alle domande poste direttamente nella barra di ricerca: inserendo infatti la query, il chatbot comparirà come primo risultato per fornire informazioni, con la schermata che verrà popolata di suggerimenti e possibili richieste per il servizio con intelligenza artificiale. Purtroppo non sappiamo ancora quando questa funzionalità diventerà disponibile per tutti, ma è lecito aspettarsi ancora qualche settimana di sviluppo e testing in beta.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le