Cerchia e cerca arriva su Pixel 6 e Pixel Fold: presto anche con la traduzione

A partire da questa settimana, Google completerà il rollout della nuova funzione con intelligenza artificiale “Cerchia e Cerca” arrivando finalmente su tutti i dispositivi dotati di chipset Tensor. L’azienda di Mountain View, inoltre, ha annunciato che nel corso delle prossime settimane sarà possibile sfruttare anche una nuova funzionalità legata alla traduzione degli elementi cerchiati.

Le funzionalità AI sono adesso disponibili su tutti gli smartphone Pixel con SoC Tensor

Crediti: Google

A partire da oggi la funzione Cerchia e Cerca entra ufficialmente in fase di rollout su Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7a, Samsung Galaxy S23, Galaxy Z Fold 5, Z Flip 5 e Tab S9. Dovranno attendere ancora qualche settimana invece Pixel Fold e Pixel Tablet, ma la funzione con intelligenza artificiale arriverà molto presto anche su questi altri dispositivi firmati Google.

In aggiunta, sempre nelle prossime settimane, lo strumento guadagnerà una nuova importante funzione: la traduzione simultanea. Fotografando e cerchiando una determinata zona dell’immagine si potrà ottenere in pochi secondi una traduzione del testo visualizzato: una modalità che potrebbe tornare molto utile all’estero per la comprensione dei cartelli stradali o dei menu dei ristoranti.

