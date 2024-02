Con Red Magic anche il caricatore diventa un accessorio da gaming

Il caricatore Red Magic DAO 150W GaN è una soluzione top che strizza l’occhio al gaming con un look stilosissimo: inizialmente lanciato tramite crowdfunding e poi in patria, questo particolare gadget debutta anche alle nostre latitudini in versione Global. Ecco tutto quello che c’è da sapere, tra caratteristiche e prezzo in Italia.

Red Magic DAO 150W GaN ufficiale (Global): caratteristiche e prezzo del nuovo caricatore da gaming

Crediti: Red Magic

Il principale punto di forza di Red Magic DAO 150W GaN è senza dubbio il design, che arriva a colpire ben prima delle sue specifiche. Si tratta di una caricatore con tecnologia al nitruro di gallio (GaN, appunto), che consente di evitare problemi di alte temperature e quindi di guadagnare spazio (i componenti possono essere affiancati senza rischi). Il vantaggio è anche in termini di prestazioni, dato che non ci sono problemi di surriscaldamento. La nuova soluzione targata Red Magic è dotata di una potenza di 150W e tre porte (1 DC, 2 USB-C e 1 USB-A), per ricaricare fino a tre dispositivi contemporaneamente.

Crediti: Red Magic

Si tratta di un dispositivo pensato per un uso desktop ma sopratutto pensato per i gamer più incalliti. Il caricatore offre un look unico nel suo genere, con una scocca trasparente, rinforzi in metallo ed un sistema di luci LED RGB. Inoltre è presente un mini display touch personalizzabile: tramite lo schermo è possibile visualizzare i parametri della ricarica ed è anche possibile abbellire il pannello con wallpaper dinamici (la gestione avviene collegando il gadget allo smartphone, tramite Bluetooth).

Crediti: Red Magic

Il nuovo Red Magic DAO 150W GaN è stato annunciato anche per i mercati Global (Italia compresa) al prezzo di 199€: una cifra non indifferente che sottolinea ancora una volta quanto si tratti di un accessorio per i gamer che amano avere postazioni elaborare. Nel momento in cui scriviamo il prodotto non è ancora disponibile all’acquisto (ma lo sarà a stretto giro).

