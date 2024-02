Samsung Galaxy Fit 3 ufficiale: smartband sì, ma display da smartwatch

Dopo essere trapelata in lungo e largo, la nuova Samsung Galaxy Fit 3 è stata annunciata ufficialmente, e questa volta il confine fra smartband e smartwatch si fa labile. Come visto fare anche da altri produttori, Samsung ha deciso di rinnovarne il form factor, offrendo ai consumatori un gadget indossabile con dimensioni meno contenute che in passato.

Samsung presenta ufficialmente la nuova smartband Galaxy Fit 3

Rispetto alla Galaxy Fit 2, infatti, questa Samsung Galaxy Fit 3 si distingue per utilizzare uno schermo più grande del 45%, utile per visualizzare più informazioni. È un pannello AMOLED 2.5D da 1,61″ con risoluzione 256 x 402 pixel e densità di 302 PPI, incastonato in una scocca da 40 mm in alluminio con certificazione IP68 e 5ATM, cinturini in silicone con sgancio rapido e colorazioni Grigio, Argento e Oro Rosa.

Pesa 21,39 grammi, e al suo interno cela una batteria da 200 mAh che promette un’autonomia fino a 13 giorni. La sensoristica comprende cardiofrequenzimetro, SpO2, monitoraggio sonno, russamento e stress, misura oltre 100 modalità sportive, è stato aggiunto il rilevamento delle cadute e premendo 5 volte il tasto laterale si può attivare la nuova modalità SOS; sfruttando la connessione Bluetooth con lo smartphone è anche possibile scattare foto, controllare la musica e ritrovare il dispositivo smarrito.

Samsung Galaxy Fit 3 sarà disponibile dal 23 febbraio, anche in Europa, ma non è ancora stato annunciato quale sarà il suo prezzo di vendita.

