Nothing Phone (1) riceve Android 14 stabile, con Nothing OS 2.5.2

Dopo un lungo periodo di beta finalmente il primo smartphone della compagnia di Carl Pei comincia a vedere la luce. Nothing Phone (1) ha iniziato a ricevere l’aggiornamento alla nuova versione software Nothing OS 2.5.2, su base Android 14, e stavolta si tratta di una release stabile (disponibile per tutti).

Crediti: Nothing

Sono passati circa due mesi dal rilascio della prima versione beta dedicata allo smartphone di Nothing ma alla fine tutte le promesse sono state mantenute. Il primo, iconico Nothing Phone (1) sta ricevendo Android 14 tramite Nothing OS 2.5.2 in versione stabile e attualmente il software è in fase di rilascio per tutti. Per amor di precisione, segnaliamo che il rollout coinvolge prima gli utenti che utilizzano l’ultima Open Beta 2 e poi passerà a tutti quelli con la build stabile A13. Per gli utenti beta, l’update dovrebbe avere un peso di appena 68 MB. Di seguito trovate il changelog completo, pubblicato dalla stessa azienda.

Personalizzazione Riprogettata una pagina di personalizzazione congiunta della schermata Home e della schermata di blocco e migliorato il flusso di modifica dello sfondo per una visualizzazione più completa delle opzioni. Nuovo effetto sfondo Atmosfera: trasforma la tua foto di sfondo in uno sfondo dinamico che dà movimento ai colori sulla schermata iniziale. Una transizione fluida tra la schermata di blocco e la schermata iniziale. Introdotti sfondi a tinta unita per un aspetto della schermata Home più pulito. Aggiunto un tema di colore monocromatico nella sezione dei colori di base.

Interfaccia Glyph Ottieni l’accesso diretto alla funzione di visualizzazione musicale dell’interfaccia Glyph (alcuni di voi potrebbero averla già scoperta). Migliorata l’esperienza di Flip to Glyph. Miglioramento dell’effetto di riproduzione della luce Glyph complessivo durante la sincronizzazione con l’audio del dispositivo. Aggiunta una nuova animazione Gliph per quando viene utilizzato NFC.

Gesti Premi due volte il pulsante di accensione personalizzabile per accedere rapidamente alla funzione scelta. Vai su Impostazioni > Sistema > Gesti. Altre opzioni di scelta rapida della schermata di blocco come: Non disturbare, Disattiva audio, scanner di codici QR, videocamera. Cattura rapidamente screenshot con un gesto di scorrimento con tre dita. Nuovo editor e menu di screenshot, che consente funzionalità di modifica più avanzate ed eliminazioni rapide.

Altre migliorie Ottimizzata l’esperienza dell’app Meteo e migliorata la notifica degli avvisi meteo. Aggiornata la grafica della freccia del gesto indietro per essere più in linea con lo stile di Nothing. È possibile impostare separatamente i volumi della suoneria e del suono delle notifiche, con un’interfaccia di controllo del volume aggiornata. Layout delle Impostazioni rapide aggiornato e supporto per mostrare più icone dei dispositivi. Migliorata la stabilità della fotocamera. Stabilità complessiva del sistema migliorata per un’esperienza più affidabile e fluida. Maggiore stabilità del sistema e migliore durata della batteria. Ora puoi impostare direttamente la tua rete tramite le impostazioni rapide senza sbloccare il dispositivo. Aggiornati il layout e il supporto delle impostazioni rapide per mostrare più icone dei dispositivi.

Nuovi widget Widget Contapassi: monitora i tuoi passi quotidiani direttamente dalla schermata iniziale. Stabilisci obiettivi e monitora i tuoi progressi per rimanere motivato.

Widget Lettore multimediale: visualizza il brano attualmente in riproduzione. Controlla facilmente la tua musica mentre sei in movimento. Widget Tempo sullo schermo: monitora e gestisci il tempo trascorso davanti allo schermo ogni giorno per mantenere uno stile di vita digitale sano.



