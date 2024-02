Midjourney si prepara alle elezioni: in arrivo il ban delle immagini di Trump e Biden

L’intelligenza artificiale se utilizzata in modo scorretto può creare danni davvero importanti, soprattutto in situazioni molto delicate come possono essere le elezioni nel prossimo presidente degli Stati Uniti. Per questo motivo, alcune aziende leader del settore hanno deciso di provare a correre ai ripari impedendo agli utenti di generare immagini dei protagonisti delle elezioni e dei politici che occuperanno la scena durante le prossime settimane. Tra questi c’è anche Midjourney, una delle AI più potenti per la creazione e la modifica delle immagini.

La fake news sono un problema ancora più grande durante le elezioni: Midjourney corre ai ripari

Crediti: Bloomberg

David Holz, CEO di Midjourney, in una recente intervista ai microfoni di Bloomberg ha annunciato che il servizio impedirà di creare immagini di Joe Biden e Donald Trump per i prossimi 12 mesi, il periodo in cui si terrà la compagna elettorale e le elezioni del prossimo presidente degli Stati Uniti. Nonostante “sia divertente” creare certe immagini, le fake news sono una piaga da combattere.

“Lo so che è divertente creare immagini di Trump: esteticamente è davvero molto interessante. Tuttavia sarebbe meglio non farlo durante le elezioni” ha dichiarato il CEO. In passato, l’AI è stata utilizzata per creare delle immagini dell’ex presidente degli Stati Uniti che veniva arrestato: immagini che inevitabilmente sono diventate virali creando non poca confusione.

